Los Angeles'ta yalan rüzgarı: İtfaiye ekiplerinin yağma ve iftira savaşı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kenti, ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınlarla mücadeleye devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi. Yangınları körükleyen rüzgarlar durulmaya başlarken, alevlerle beraber yayılan yanlış bilgilerle de mücadele etmek gerekiyor. Son birkaç günde sosyal medyada yayılan dedikodular, ekipler tarafından birer birer yalanlanıyor. Komplo teorisyenleri son olarak hükümetin tüm imkanlarını Ukrayna'ya seferber ettiği için yangınların söndürülemediği ve Hollywood tabelasının yandığı yönünde yalan haberler yaydı... Yetkililer halkı hayati risk taşıyan çağrılara itibar etmemeye ve itfaiyeci kılığına giren yağmacılara karşı dikkatli olmaya çağırıyor. Söndürme çalışmaları ise 14 bini aşkın personel, bin 400 itfaiye aracı ve 84 uçağın katılımıyla devam ediyor.

Los Angeles'ta yalan rüzgarı: İtfaiye ekiplerinin yağma ve iftira savaşı! - 1

ÖLENLERİN SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Kaliforniya valisi Gavin Newsom'un "ABD tarihindeki en yıkıcı doğal afet" olabileceğini söylediği orman yangınları yayılmaya devam ediyor.

Orman yangınlarında ölenlerin sayısı 24’e yükseldi.

Los Angeles adli tıp birimi, hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerini vermeden can kayıplarının bir listesini yayınladı.

DÜNYA HABERLERİ

Los Angeles'ta yalan rüzgarı: İtfaiye ekiplerinin yağma ve iftira savaşı! - 2

HASAR TESPİTİ BAŞLADI

Kaliforniya valisi Gavin Newsom, orman yangınları tarafından tahrip edilen eyaletin güney bölgelerinde yeniden inşaya izin vermek için bir dizi çevre yasasını askıya alacağını söyledi.

Hasarı değerlendirmek için 50'den fazla ekibin görevlendirildiğini ve tespit sürecini iki hafta içinde tamamlamayı umduklarını söyledi.

Los Angeles'ta yalan rüzgarı: İtfaiye ekiplerinin yağma ve iftira savaşı! - 3

"İTFAİYE EKİPLERİ KADIN ÇANTASI KULLANIYOR"

Komplo teorisyeni Alex Jones'un sosyal medyada paylaştığı ve 29 milyon kez görüntülenen, "Tüm ekipman Ukrayna'ya bağışlandığı için itfaiyeciler kadınların el çantalarını kullanıyor" iddiası gündem oldu.

Los Angeles İtfaiyesi Sözcüsü Erik Scott bu iddiaya yanıt verdi. Sözcü, o çantaların branda beziyle yapıldığını ve küçük yangınlarda düzenli olarak tercih edildiğini aktardı.

Los Angeles'ta yalan rüzgarı: İtfaiye ekiplerinin yağma ve iftira savaşı! - 4

"LOS ANGELES TARİHİNİN EN YIKICI FELAKETİ"

Amerikan gazetesi Wall Street Journal (WSJ) yangınlarda yayınlan dezenformasyonun boyutlarını inceledi.

Gazeteye konuşan itfaiye sözcüsü Scott, "Bir yandan Los Angeles tarihinin en yıkıcı doğal afetiyle mücadele ederken, diğer yandan sosyal medyadaki söylentileri bulup yalanlamak için insana ve zamana ihtiyaç duyuyoruz. Bu durum bizi daha önemli işleri yapmaktan alıkoyuyor." ifadelerini kullandı.

Los Angeles'ta yalan rüzgarı: İtfaiye ekiplerinin yağma ve iftira savaşı! - 5

HALK SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DAVET EDİLDİ Mİ?

Yangın söndürme çalışmalarına halktan bireylerin davet edildiği hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını da belirten Scott, yalan haberlerin pek çok kişinin hayatını tehlikeye atabileceğini belirtti.

Los Angeles'ta yalan rüzgarı: İtfaiye ekiplerinin yağma ve iftira savaşı! - 6

HOLYWOOD TABELASI YANDI MI?

Gazete ayrıca, ünlü Hollywood yazısının yandığı bir fotoğrafın yapay zeka araçları tarafından üretildiği bildirildi.

Billie Eilish'in adını kullanan bir sahte hesap, fazladan bir "L" harfinin bulunduğu Hollywood yazısının yandığını gösteren yapay zeka üretimi bir fotoğrafı paylaşarak pek çok kişiyi yanılttı.

Los Angeles'ta yalan rüzgarı: İtfaiye ekiplerinin yağma ve iftira savaşı! - 7

20 YAĞMACI TUTUKLANDI

Polise göre, yağmalama nedeniyle en az 20 kişi tutuklandı. Bu kişilerin arasında, evlere girerken itfaiyeci gibi davranan iki hırsız da bulunuyor.

Los Angeles'ta yalan rüzgarı: İtfaiye ekiplerinin yağma ve iftira savaşı! - 8

"BÖLGEYE ASKER KONUŞLANDIRILACAK"

The Guardian'ın haberine göre, Los Angeles Şerifi Roger Luna, orman yangını tahliye emirleri nedeniyle hayalet kasabalara dönüşen mahallelerde yağmacılığı önlemek için Los Angeles'a asker konuşlandırmayı düşünüyor.

Luna, bu hareketin yağma yapmak isteyen kişilere "daha güçlü bir mesaj" iletmeye yardımcı olacağını söyledi ve bu eylemi "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Los Angeles'ta yalan rüzgarı: İtfaiye ekiplerinin yağma ve iftira savaşı! - 9

YAĞMACILAR BAŞKA ŞEHİRLERDEN GELDİ

Yetkililere göre tutuklanan şüphelilerden çoğu "hırsızlık ekipmanları" taşıyordu. Hepsi felaket bölgesine şehir dışından geldi. Kolluk kuvvetleri, halkı yağmacılara karşı uyardı.

Los Angeles'ta yalan rüzgarı: İtfaiye ekiplerinin yağma ve iftira savaşı! - 10
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