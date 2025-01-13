Los Angeles'ta yalan rüzgarı: İtfaiye ekiplerinin yağma ve iftira savaşı!

"İTFAİYE EKİPLERİ KADIN ÇANTASI KULLANIYOR"

Komplo teorisyeni Alex Jones'un sosyal medyada paylaştığı ve 29 milyon kez görüntülenen, "Tüm ekipman Ukrayna'ya bağışlandığı için itfaiyeciler kadınların el çantalarını kullanıyor" iddiası gündem oldu.

Los Angeles İtfaiyesi Sözcüsü Erik Scott bu iddiaya yanıt verdi. Sözcü, o çantaların branda beziyle yapıldığını ve küçük yangınlarda düzenli olarak tercih edildiğini aktardı.