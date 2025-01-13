Los Angeles'ta yalan rüzgarı: İtfaiye ekiplerinin yağma ve iftira savaşı!
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kenti, ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınlarla mücadeleye devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi. Yangınları körükleyen rüzgarlar durulmaya başlarken, alevlerle beraber yayılan yanlış bilgilerle de mücadele etmek gerekiyor. Son birkaç günde sosyal medyada yayılan dedikodular, ekipler tarafından birer birer yalanlanıyor. Komplo teorisyenleri son olarak hükümetin tüm imkanlarını Ukrayna'ya seferber ettiği için yangınların söndürülemediği ve Hollywood tabelasının yandığı yönünde yalan haberler yaydı... Yetkililer halkı hayati risk taşıyan çağrılara itibar etmemeye ve itfaiyeci kılığına giren yağmacılara karşı dikkatli olmaya çağırıyor. Söndürme çalışmaları ise 14 bini aşkın personel, bin 400 itfaiye aracı ve 84 uçağın katılımıyla devam ediyor.
ÖLENLERİN SAYISI 24'E YÜKSELDİ
Kaliforniya valisi Gavin Newsom'un "ABD tarihindeki en yıkıcı doğal afet" olabileceğini söylediği orman yangınları yayılmaya devam ediyor.
Orman yangınlarında ölenlerin sayısı 24’e yükseldi.
Los Angeles adli tıp birimi, hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerini vermeden can kayıplarının bir listesini yayınladı.