ABD'deki orman yangınları tuhaf komplo teorilerine yol açtı: Felaket "Smart 2028" projesinin bir parçası mı?

Los Angeles beş orman yangınıyla mücadele ederken, bir komplo teorisi bunların SmartLA 2028 projesi için başlatıldığını iddia ediyor. SmartLA 2028, Los Angeles'ı "teknoloji" kullanarak "daha iyi" bir şehre dönüştürme girişimini ifade ediyor ve şu anda şehrin 7 Ocak 2025'ten bu yana yaşadığı şiddetli orman yangınlarının ardından gündemde.



