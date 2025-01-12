ABD'deki orman yangınları tuhaf komplo teorilerine yol açtı: Felaket "Smart 2028" projesinin bir parçası mı?
Los Angeles'taki orman yangınlarıyla ilgili internette yayılan yanlış bilgiler, Smart 2028 (akıllı şehirler) projesi etrafında dönen tuhaf komplo teorilerinin yeniden canlanmasına yol açtı. Aralarında, yangınların tamamen Kaliforniya valisi Gavin Newsom'un suçu olduğunu söyleyen bir dizi çılgın iddia ortaya atıldı .
Los Angeles beş orman yangınıyla mücadele ederken, bir komplo teorisi bunların SmartLA 2028 projesi için başlatıldığını iddia ediyor. SmartLA 2028, Los Angeles'ı "teknoloji" kullanarak "daha iyi" bir şehre dönüştürme girişimini ifade ediyor ve şu anda şehrin 7 Ocak 2025'ten bu yana yaşadığı şiddetli orman yangınlarının ardından gündemde.