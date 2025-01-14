Los Angeles'taki yangında tüm sokağı kurtaran ve alevleri kontrol altında tutan kahraman beyin cerrahının inanılmaz hikayesi
ABD, Los Angeles'taki orman yangınlarından tüm Malibu sokağını kurtaran ve alevleri kontrol altında tutan kahraman beyin cerrahının inanılmaz hikayesini konuşuyor. Beyin cerrahı olan 62 yaşındaki Chester Griffiths, birçok kişinin mucizevi bir kararlılık örneği olarak adlandıracağı bir şekilde yangını kontrol altına aldı.
7 Ocak'ta ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde başlayan orman yangınları 8. gününde devam ediyor. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle bir anda yayılan ve şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alanı yok eden yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti.