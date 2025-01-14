Los Angeles'taki yangında tüm sokağı kurtaran ve alevleri kontrol altında tutan kahraman beyin cerrahının inanılmaz hikayesi

ABD, Los Angeles'taki orman yangınlarından tüm Malibu sokağını kurtaran ve alevleri kontrol altında tutan kahraman beyin cerrahının inanılmaz hikayesini konuşuyor. Beyin cerrahı olan 62 yaşındaki Chester Griffiths, birçok kişinin mucizevi bir kararlılık örneği olarak adlandıracağı bir şekilde yangını kontrol altına aldı.

Los Angeles'taki yangında tüm sokağı kurtaran ve alevleri kontrol altında tutan kahraman beyin cerrahının inanılmaz hikayesi - 1

7 Ocak'ta ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde başlayan orman yangınları 8. gününde devam ediyor. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle bir anda yayılan ve şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alanı yok eden yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti.

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Los Angeles'taki yangında tüm sokağı kurtaran ve alevleri kontrol altında tutan kahraman beyin cerrahının inanılmaz hikayesi - 2

ABD gazeteleri günlerdir evlerini kaybeden, yangınlardan son anda kurtulan ve arama kurtarma çalışmalarına katılan insanları konuşuyor ancak bir isim dış basında özellikle çok dikkat çekti. Los Angeles'taki orman yangınlarını beş gece boyunca bastırarak Malibu'daki tüm sokağı yok etmekten kurtaran beyin cerrahı kahraman ilan edildi. 62 yaşındaki Chester Griffiths, beyin ameliyatını yeni bitirdiğinde arabasına atlayıp Los Angeles'ın öbür ucuna giderek sahil kenarındaki evini yangından kurtardı.

Los Angeles'taki yangında tüm sokağı kurtaran ve alevleri kontrol altında tutan kahraman beyin cerrahının inanılmaz hikayesi - 3

Hollywood filmlerini andıran bir sahnede, oğluna ve sokağındaki diğer insanlara eylem planını anlattıktan sonra, evlerini kurtarmak için iki komşusuyla birlikte dişini tırnağına takarak mücadeleye girişti. Yangın hortumları, kürekler ve N95 maskeleriyle donanmış üç adam, birçok kişinin mucizevi bir kararlılık örneği olarak adlandıracağı bir şekilde yangını kontrol altına aldı.

Los Angeles'taki yangında tüm sokağı kurtaran ve alevleri kontrol altında tutan kahraman beyin cerrahının inanılmaz hikayesi - 4

DEVRİLSELER DE MÜCADELE ETTİLER

Griffiths'in komşusu Clayton Colbert, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Bir noktada arabamı toplamaya başladım ve sonra ne olursa olsun evimin yanmasına izin vermeyeceğime karar verdim" dedi .

Los Angeles'taki yangında tüm sokağı kurtaran ve alevleri kontrol altında tutan kahraman beyin cerrahının inanılmaz hikayesi - 5

Çevrelerindeki evler yıkılırken, adamlar çatılara tırmanıyor, alevleri söndürmek için hortumlar kullanıyor, sıcak noktaları toprak ve kumla boğmak için kürek kullanıyorlardı.

Rüzgarlar o kadar kuvvetliydi ki, birkaç kez devrildiler ama yine de yollarına devam ettiler.

Los Angeles'taki yangında tüm sokağı kurtaran ve alevleri kontrol altında tutan kahraman beyin cerrahının inanılmaz hikayesi - 6

ENGELLEMEYİ BAŞARDILAR

İki çocuk babası olan kararlı adam, 24 yaşındaki oğlu Chester ve komşusu Colbert ile birlikte evlerini kurtarmak için yorulmadan mücadele etti. Hortumlar, tazyikli su ve itfaiyecilerin yardımıyla alevlerin mahallelerine ulaşmasını engellemeyi başardılar.

Los Angeles'taki yangında tüm sokağı kurtaran ve alevleri kontrol altında tutan kahraman beyin cerrahının inanılmaz hikayesi - 7

Sağlık görevlisi, bir cerrah olması ve zor bir durumun ortasında kaldığında eğitimine ve hazırlığına güvenmek zorunda kaldığı durumlara alışkın olması nedeniyle bu çileli süreçte korku hissetmediğini belirtti.

Los Angeles'taki yangında tüm sokağı kurtaran ve alevleri kontrol altında tutan kahraman beyin cerrahının inanılmaz hikayesi - 8

LA Kings hokey takımının da doktoru olan beyin cerrahı, bu yıkıcı trajediden çıkarılabilecek bir sonucun, insanların komşularını daha iyi tanımaları olduğunu söyledi.


Los Angeles'taki yangında tüm sokağı kurtaran ve alevleri kontrol altında tutan kahraman beyin cerrahının inanılmaz hikayesi - 9

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

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