Los Angeles'taki yangında tüm sokağı kurtaran ve alevleri kontrol altında tutan kahraman beyin cerrahının inanılmaz hikayesi

Hollywood filmlerini andıran bir sahnede, oğluna ve sokağındaki diğer insanlara eylem planını anlattıktan sonra, evlerini kurtarmak için iki komşusuyla birlikte dişini tırnağına takarak mücadeleye girişti. Yangın hortumları, kürekler ve N95 maskeleriyle donanmış üç adam, birçok kişinin mucizevi bir kararlılık örneği olarak adlandıracağı bir şekilde yangını kontrol altına aldı.