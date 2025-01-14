Los Angeles'taki yangınlar nasıl çıktı? Elektrik dağıtım şirketine dava

"RÜZGAR NEDENİYLE YENİDEN ALEVLENMİŞ OLABİLİR"

Soruşturmacılar son günlerde bu bölgeye gelerek bölge sakinleriyle görüştüler ve yangını neyin başlattığı konusunda kanıt aradılar; bunlar arasında Yılbaşı yangınından kalan yanık izleri de vardı.

Analizler, yeni yangının yılbaşı gecesi çıkan eski yangının çok yakınında başladığını gösteriyor.

Bu da rüzgarlı hava nedeniyle yılbaşı gecesi çıkan yangının yeniden alevlenmiş olma ihtimalini artırıyor.

"Yeniden alevlenme" olarak bilinen önceki yangınların alevlenmesi durumu, ülkenin en felaketli ve ölümcül orman yangınlarının ana nedeni olabilir.

Yangın bilimcisi Michael Gollner, "Bir hafta içinde önceki yangından bir şeyin yeniden alevlenip tutuşmaya neden olması kesinlikle mümkün." diye konuştu.