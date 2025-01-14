Los Angeles'taki yangınlar nasıl çıktı? Elektrik dağıtım şirketine dava
ABD'li elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison, Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlardan birinin şirketin elektrik ekipmanları nedeniyle başladığı iddiasıyla dava edildi. Peki, ABD yangını neden çıktı? Los Angeles'teki yangının sebebi ne, neden söndürülemiyor? İşte ABD yangınını çıkarmış olma ihtimali olan nedenler ve son durum.
Dava, Pasadena bölgesindeki Eaton yangını nedeniyle mülkleri zarar gören ev sahipleri, kiracılar ve iş yeri sahipleri adına California Yüksek Mahkemesinde açıldı.
Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, birçok tanığın Southern California Edison'a ait bir iletim kulesinin altında yangın başladığını gördüğü ve bunun videolarının sosyal medyada paylaşıldığı aktarıldı.