Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 18.09.2022 - 01:40

Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 1

'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin piramidi, "sembolik enerji tasarrufu adımları" kapsamında 2 saat erkenden söndürüldü.

Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 2

Ülkede enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda yaygın bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapıların ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı.

Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 3

Bu kapsamda dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin bahçesindeki piramit 2 saat önce karartıldı.

Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 4

Paris sembollerinden biri olan Louvre Müzesi piramidinin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00'de söndürülüyor.

Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 5

Öte yandan Eyfel Kulesi'nin aydınlatması da Paris Belediyesinin kararıyla 23 Eylül'den itibaren artık her gün erkenden karartılacak.

Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 6

Ayrıca tarihi Versay Sarayı'nın ön cepheyi aydınlatan ışıkları, gelecek haftadan itibaren 1 saat erkenden kapatılacak.

Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 7

France 2 televizyonuna konuşan Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, vatandaşların enerji farkındalığını arttırmak ve harekete geçmelerini sağlamak için sembolik adımların önemli olduğunu belirtmişti.

Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 8

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