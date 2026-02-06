Louvre Müzesi soygunda düşürülen tacı ilk kez paylaştı

Müze, tacın soygundan bu yana ilk kez fotoğraflarını paylaştı. Açıklamada, eserin cam vitrinde açılan dar bir delikten çıkarılmaya çalışılırken “ciddi şekilde deforme olduğu” belirtildi.

Tacın üzerinde bulunan sekiz altın kartaldan biri eksik olsa da, 56 zümrüdün tamamının ve bin 354 elmastan yalnızca 10’unun kayıp olduğu bildirildi.

Louvre yetkilileri, 19. yüzyıla ait tacın özgün haline getirileceğini açıkladı. Restorasyon sürecini, müze başkanı Laurence des Cars başkanlığındaki bir uzman komitenin denetleyeceği kaydedildi.