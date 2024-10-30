Lübnan ateş altında: İsrail'den zorunlu tahliye emri, ABD'den 60 günlük ateşkes önerisi

"İSRAİL ASKER KAYBEDİYOR"

Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü'nde uluslararası çatışma çözümleri alanında doçent olan İbrahim Fraihat, bir dizi göstergenin İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes görüşmelerinde olası bir ilerleme kaydedilebileceğine işaret ettiğini söylüyor.

El Cezire'ye konuşan Fraihat, ilk göstergenin “İsrail'in her gün asker kaybetmesi ve bu sayının İsrail'in tahammül edebileceğinden çok daha fazla olması olduğunu, bunun da İsrail üzerinde gerçek bir baskı oluşturduğunu” söyledi.

Fraihat, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ciddi bir baskı olmadığı sürece durmayacağını da belirtti ve“Nereye, ne kadar ileri gidebileceğinin sonu yok" diye ekledi.

İkinci bir göstergenin İran'ın Hizbullah üzerinde bir miktar baskı kurması olduğunu ifade etti.

Fraihat, “Bir de Lübnan'ın tutumu var. Lübnan hükümeti ve tüm siyasi gruplar gerilimin azaltılmasıyla ilgileniyor” dedi.