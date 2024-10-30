Lübnan ateş altında: İsrail'den zorunlu tahliye emri, ABD'den 60 günlük ateşkes önerisi
İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerini vuracağı gerekçesiyle Lübnan'ın doğusunda yaşayanlar için "zorunlu tahliye" emri yayınladı. Tahliye uyarısı kapsamındaki alanlar arasında Roma kalıntılarının da bulunduğu bildirildi. Öte yandan ABD'nin, Lübnan ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaları sona erdirecek bir öneri üzerinde çalıştığı, 60 günlük bir ateşkesi planladığı belirtiliyor. (Haber: Derya Doğan)
Lübnan'ı hem havadan hem karadan bombardıman altında tutan İsrail ordusu, yeni tahliyeler için çağrı yaptı.
Ülkenin doğusundaki Balbeek kenti ile Ain Bourday ve Douris kasabalarında yaşayanlar için "zorunlu tahliye" emri yayınlayan ordu, bir harita yayınladı.
Açıklamada, “Ordu, şehrinizdeki ve köylerinizdeki Hizbullah çıkarlarına karşı güçlü bir şekilde hareket edecektir ve size zarar verme niyetinde değildir. Güvenliğiniz için evlerinizi derhal boşaltmalısınız” denildi.
Tahliyeler için kullanılacak iki ana yol gösterildi.
Reuters, Baelbeek kentinde tahliye uyarısı kapsamındaki alanlar arasında Roma kalıntılarının da bulunduğunu bildirdi.