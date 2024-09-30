Lübnan bombardıman altında: İsrail ilk kez Beyrut'un merkezini vurdu
Hibzullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin yankıları sürerken İsrail'in Lübnan'a hava saldırıları devam ediyor. İlk kez Beyrut'un merkezini vuran İsrail savaş uçakları, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin üç üyesini öldürdü. Saldırılarda Sünni bir topluluk olan Cemaati İslami'nin de hedef alındığı öne sürüldü. Ülkenin güneyindeki bombardımanda ise Hamas'ın Lübnan şefi Fetih Şerif Ebu el-Emin'in öldüğü açıklandı.
İsrail ordusunun Lübnan'a kara operasyonu düzenleyeceğine ilişkin iddialar ortaya atılırken, havadan bombardımanlara yenileri ekleniyor.
Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya düzenlenen hava saldırısında çok katlı bir binada bulunan bir daire vuruldu.
Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.