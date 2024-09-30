Lübnan bombardıman altında: İsrail ilk kez Beyrut'un merkezini vurdu

TOPLAM CAN KAYBI BİN 178

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnanlı yetkilierin bildirdiğine göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 178 kişi öldü.

Hizbullah da İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda şimdiye kadar büyük bir hasar bildirilmedi.