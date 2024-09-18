Lübnan çağrı cihazlarının patlaması olayı: Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması olayı nedir, ne oldu? Çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması olayı, tüm dünyanın gündeminde yer almaya başladı. Lübnan'da bulunan çok sayıdaki Hizbullah mensubunun üzerinde patlatılan çağrı cihazlarının ardından biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybetti ve 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandı. Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı, nasıl patlayıcı işlevi verildiği merak ediliyor. Peki, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması olayı nedir, ne oldu? Çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması olayıyla ilgili gündemdeki son gelişmeler merak ediliyor. Lübnan'da üst düzey yetkiliye ait birçok kişinin ceplerinde veya çantalarında bulunan çağrı cihazları eş zamanlı olarak patladı. Yaşanan patlamanın ardından ise 9 kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı. Peki, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması olayı nedir, ne oldu? Çağrı cihazları nasıl patlatıldı?