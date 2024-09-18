Lübnan çağrı cihazlarının patlaması olayı: Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması olayı nedir, ne oldu? Çağrı cihazları nasıl patlatıldı?

Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması olayı, tüm dünyanın gündeminde yer almaya başladı. Lübnan'da bulunan çok sayıdaki Hizbullah mensubunun üzerinde patlatılan çağrı cihazlarının ardından biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybetti ve 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandı. Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı, nasıl patlayıcı işlevi verildiği merak ediliyor. Peki, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması olayı nedir, ne oldu? Çağrı cihazları nasıl patlatıldı?

Lübnan çağrı cihazlarının patlaması olayı: Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması olayı nedir, ne oldu? Çağrı cihazları nasıl patlatıldı? - 1

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması olayıyla ilgili gündemdeki son gelişmeler merak ediliyor. Lübnan'da üst düzey yetkiliye ait birçok kişinin ceplerinde veya çantalarında bulunan çağrı cihazları eş zamanlı olarak patladı. Yaşanan patlamanın ardından ise 9 kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı. Peki, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması olayı nedir, ne oldu? Çağrı cihazları nasıl patlatıldı?

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan çağrı cihazlarının patlaması olayı: Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması olayı nedir, ne oldu? Çağrı cihazları nasıl patlatıldı? - 2

ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLAMASI OLAYI

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Lübnan çağrı cihazlarının patlaması olayı: Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması olayı nedir, ne oldu? Çağrı cihazları nasıl patlatıldı? - 3

ÇAĞRI CİHAZLARI HANGİ ŞİRKETE AİT?

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, Lübnan'da çok sayıdaki Hizbullah mensubunun üzerinde infilak ettirilen çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıklayarak, marka lisansı verdikleri "BAC" isimli firmayı işaret etti.

Patlamaların ardından Lübnanlı sosyal medya kullanıcılarının dolaşıma soktuğu görsellerde yer alan hasar görmüş çağrı cihazlarının marka ve modelinin "Gold Apollo Rugged Pager AR924" olduğu görülmüştü.

Lübnan çağrı cihazlarının patlaması olayı: Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması olayı nedir, ne oldu? Çağrı cihazları nasıl patlatıldı? - 4

ÇAĞRI CİHAZLARI NASIL PATLADI?

Sky News Arabia'ya göre, İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad, Hizbullah'ın sipariş ettiği yeni şifreli çağrı cihazlarının pillerine, Hizbullah üyelerinin eline geçmeden önce Nitrogliserin bileşiği enjekte etti.

Bu bileşik oda sıcaklığında beyaz kristal halinde bulunuyor.

Ancak 210 derece sıcaklığa ulaştığında bomba etkisi yaratabilecek şekilde patlıyor.

İsrail'in uzaktan sinyal göndererek cihazlardaki bataryayı ısıttığı ve patlamasına neden olduğu belirtiliyor.

Çağrı cihazlarına daha önceden 20 gram ağırlığında patlayıcı madde yerleştirildiği ve Hizbullah'ın Şubat ayından bu zamana çağrı cihazlarındaki değişimi fark etmediği de gelen haberler arasında.

Lübnan çağrı cihazlarının patlaması olayı: Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması olayı nedir, ne oldu? Çağrı cihazları nasıl patlatıldı? - 5

ÇAĞRI CİHAZI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çağrı cihazı veya pager, alfanümerik veya sesli mesajları alan ve görüntüleyen kablosuz bir telekomünikasyon cihazıdır. Mesajlar, çağrı ağı aracılığıyla kendisine gönderilir. Çağrı cihazına posta göndermek için operatörün telefonunu çevirmek, abonenin numarasını veya adını vermek ve mesajı dikte etmek gerekir.

Lübnan çağrı cihazlarının patlaması olayı: Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması olayı nedir, ne oldu? Çağrı cihazları nasıl patlatıldı? - 6

İlk telefon çağrı sisteminin patenti 1949 yılında Alfred J. Gross tarafından alındı. Dünyada ilk çağrı cihazı Motorola tarafından 1956'da piyasaya çıktı. Çağrı cihazlarını ilk benimseyenler hastane personeli ve yöneticileriydi. Sonra her zaman ulaşılabilir olmak isteyenler çağrı cihazı almaya başladı.

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