Lübnan çağrı cihazlarının patlaması olayı: Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması olayı nedir, ne oldu? Çağrı cihazları nasıl patlatıldı?

ÇAĞRI CİHAZLARI NASIL PATLADI?

Sky News Arabia'ya göre, İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad, Hizbullah'ın sipariş ettiği yeni şifreli çağrı cihazlarının pillerine, Hizbullah üyelerinin eline geçmeden önce Nitrogliserin bileşiği enjekte etti.



Bu bileşik oda sıcaklığında beyaz kristal halinde bulunuyor.



Ancak 210 derece sıcaklığa ulaştığında bomba etkisi yaratabilecek şekilde patlıyor.



İsrail'in uzaktan sinyal göndererek cihazlardaki bataryayı ısıttığı ve patlamasına neden olduğu belirtiliyor.



Çağrı cihazlarına daha önceden 20 gram ağırlığında patlayıcı madde yerleştirildiği ve Hizbullah'ın Şubat ayından bu zamana çağrı cihazlarındaki değişimi fark etmediği de gelen haberler arasında.