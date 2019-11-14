Ülkede ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına tepki olarak başlayan ve Başbakan Saad el-Hariri'nin 29 Ekim'de istifa etmesinin ardından hafifleyen gösteriler, Avn'ın "Yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler." şeklindeki ifadesinden sonra yeniden alevlendi.