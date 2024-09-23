Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 356 kişi öldü

İsrail Lübnan'a şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını başlattı. İsrail ordusu, Lübnan kasabalarında Hizbullah’ın silah sakladığını iddia ettiği evleri hedef aldı, 1100'den fazla bombardıman düzenledi. Hizbullah ise üç İsrail mevzisini çok sayıda roketle vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında en az 356 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kuzeyde güç dengesini değiştireceğimizi söylemiştik, şimdi tam olarak bunu yapıyoruz. Önümüzde zorlu günler var" dedi. İsrail, akşam saatlerinde Beyrut'a hava saldırısı düzenleyerek Hizbullah'ın lider kadrosundan Ali Karaki'yi hedef aldı. Hizbullah, Karaki'nin iyi ve güvenli bir yerde olduğunu bildirdi. İsrail hükümeti, 30 Eylül'e kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.

Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 356 kişi öldü - 1

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar şiddetlendi.

Hizbullah'ın dün İsrail'i roketlerle vurmasının ardından İsrail ordusu bu sabah yeniden Lübnan'ı bombalamaya başladı. Ordu, 100'den fazla Hizbullah hedefini vurduğunu bildirdi.

Hizbullah'a karşı en geniş çaplı hava saldırılarını başlattığını açıklayan İsrail ordusu, Lübnanlıları Hizbullah hedeflerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, “Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılanlar gibi askeri amaçlarla kullanılan bina ve alanların içinde ve yanında bulunan Lübnan köylerindeki sivillere kendi güvenlikleri için derhal tehlikeden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Muharebe altyapısını hedef alan saldırılar gerçekleştirdik, hedefleri vuruyor ve yeni aşamalara hazırlanıyoruz" denildi. 

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Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 356 kişi öldü - 2

21'i ÇOCUK 356 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Lübnan devlet haber ajansı NNA, “düşman savaş uçaklarının yarım saat içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlediğini” ve saldırıların Lübnan'ın gündeyinde Nabatiyeh bölgesini hedef aldığını duyurdu. Ayrıca Tyre bölgesine de saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Aynı zamanda doğuda Bekaa Vadisi'nde, Lübnan'ın derinliklerinde Suriye sınırı yakınlarında, Baalbek civarı ve Hermel'in dış mahalleleri de dâhil olmak üzere yoğun saldırılar başlatıldığı aktarıldı.

Lübnan devlet medyası, bir İsrail roketinin Lübnan'ın liman kenti Biblos'u vurduğunu da duyurdu.

İsrail akşam saatlerinde ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurmaya başladı. Beyrut'un güneyindeki bir mahalle vurulurken, İsrail ordusu Beyrut saldırısının belirli bir hedefe yönelik olduğunu belirtti.

İsrail, Beyrut saldırısında Hizbullah'ın lider kadrosundan Ali Karaki'yi hedef aldı. Hizbullah, Karaki'nin iyi ve güvenli bir yerde olduğunu bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında aralarında çocuk, kadın ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu en az 356 kişinin öldüğünü ve bin 246 kişinin yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 21'inin çocuk, 39'unun ise kadın olduğu belirtildi.

Lübnanlı bir yetkili, can kaybına ilişkin, "İç savaştan bu yana en ağır kayıp verildi" dedi.  Sağlık bakanı ise İsrail saldırılarında bir haftadan kısa sürede yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını söyledi.

Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 356 kişi öldü - 3

"HİZBULLAH SİLAHLARI VAR" İDDİASIYLA EVLER HEDEFTE

Son aktarılan bilgiye göre İsrail ordusu sabahtan bu yana Lübnan'ın güney ve doğusundaki çeşitli bölgelere yaklaşık 300 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu sözcülerinden Avichay Adraee, Lübnan kasabalarında Hizbullah’ın silah sakladığını iddia ettiği evlere yönelik hava saldırılarının her an gerçekleşeceğini, buradaki sakinlerin derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir Hizbullah kaynağı ise AFP'ye yaptığı açıklamada, Bekaa Vadisi'ndeki saldırıların bölgeyi doğudan batıya hedef aldığını belirtti.

Anadolu Ajansı, İsrail'in yoğun hava saldırısı nedeniyle Tire'den binlerce kişinin Sidon'a doğru kaçtığını duyurdu.

Öte yandan Lübnan'da okullar saldırılar nedeniyle iki gün tatil edildi. Beyrut ile Lübnan'ın güney ve doğusundaki okullar sığınak olarak kullanılmaya başlandı.

Ayrıca 14 havayolunun, Lübnan uçuşlarını askıya aldığı açıklandı.

Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 356 kişi öldü - 4

İSRAİL'DEN OLAĞANÜSTÜ HAL KARARI

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail hükümetinin genişletilmiş siyasi ve daraltılmış güvenlik kabineleri toplantıları başladı.

İsrail'in gün boyunca hava saldırıları düzenlediği Lübnan'dan roketlerle karşılık verilmesi üzerine, Tel Aviv yönetiminin ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

Kabine toplantısında bakanlar, telekonferans yöntemiyle ülke genelinde 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan edilmesini kabul etti. Lübnan Hizbullahı ile şiddetlenen çatışmalar karşısında durumun hızla değişmesi halinde olağanüstü halin hükümete daha geniş yetkiler tanıdığı için söz konusu kararın alındığı aktarıldı. Olağanüstü halin, İsrail ordusunun iç cephe komutanlığının yaptığı güvenlik uyarılarıyla ilişkili olmadığı vurgulandı.

Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 356 kişi öldü - 5

İSRAİL VE ABD SAVUNMA BAKANLARINDAN GÖRÜŞME

Saldırılar sürerken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ordunun Lübnan'da Hizbullah'a yönelik son saldırıları hakkında konuştuğunu duyurdu.

Gallant X'te yaptığı açıklamada, “Bakana Hizbullah'ın tehditlerine ilişkin bir durum değerlendirmesi sunduk ve Hizbullah'ın İsrailli sivillere karşı saldırı düzenleme kabiliyetini azaltmaya yönelik IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) operasyonları hakkında bilgi verdik. Ayrıca daha geniş bölgesel durumu ve İran ile vekillerinin oluşturduğu tehditleri de ele aldık” ifadelerini kullandı.

Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 356 kişi öldü - 6

KASABA SAKİNLERİNE ŞÜPHELİ TELEFON

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Lübnan'ın güneyinde yaşayanlar, Lübnanlı bir numaradan, Hizbullah tarafından kullanılan herhangi bir mevziden derhal 1000 metre uzaklaşmalarını emreden telefonlar ve mesajlar aldı.

Lübnan Telekom Operatörü Ogero, Lübnan'in bugün 80 binden fazla şüpheli̇ İsrail çağrısı aldığını ve insanların tahliye edilmesinin istendiğini bildirdi.

İsrail askeri sözcüsü Hagari, daha önce televizyonda yaptığı bir açıklamada benzer bir uyarıda bulunmuş ve bu uyarının “Lübnan'daki tüm ağlarda ve platformlarda Arapça olarak dağıtıldığını” söylemişti.

Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 356 kişi öldü - 7

"SINIR ÖTESİNDEN YOĞUN ATEŞ BEKLİYORUZ"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bugün yaptığı diğer açıklamada, "halkın sakin olması gerektiğini" söyledi.

Gallant paylaştığı bir videoda şu ifadeleri kullandı: “Lübnan'daki saldırılarımızı derinleştiriyoruz, kuzey sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine döndürme hedefimize ulaşana kadar eylemlerimiz devam edecek. Bugünler İsrail kamuoyunun soğukkanlılık göstermesi gereken günler.”

İsrailli bakan, önümüzdeki birkaç gün sakin kalınması gerektiğini belirterek, sınır ötesinden yoğun ateş beklediğinin sinyalini verdi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati de saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı. İsrail'in "yıkıcı planını" kınadığını söyleyen Mikati, saldırının "Lübnan köylerini ve kasabalarını yok etmeyi ve tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı amaçladığını" söyledi.

Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 356 kişi öldü - 8

HİZBULLAH ROKETLERLE KARŞILIK VERDİ

Hizbullah, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, üç İsrail mevizisini çok sayıda roketle vurduklarını duyurdu.

Hizbullah akşam saatlerinde ise İsrail'in Tiberya kenti çevresine bir dizi roket fırlattı.

Roketlerden bazıları bölgeye isabet ederken bazıları ise İsrail hava savunma sistemi "demir kubbe" tarafından imha edildi. Bölgedeki arazi, bina, cadde ve sokaklara isabet eden roketler hasar oluşturdu.

Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 356 kişi öldü - 9

BEKAA VADİSİ İÇİN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, yaptığı güncel açıklamada, Bekaa Vadisi bölgesine saldırı başlatacaklarını ve buradaki sivillerin tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi.

Ordu sözcüsü Daniel Hagari, "İsrail uçakları Hizbullah'ın sakladığı stratejik silahlara saldırmaya hazırlanıyor" dedi.

Kara harekatı ihtimali sorulan Hagari, Lübnan'a geniş çaplı hava saldırısı başlattıklarını söyledi. Hagari, Bekaa'daki evlerde füzeler ve insansız hava araçları olduğunu öne sürerek, "İsrail'e atılmadan önce onları vuracağız" diye ekledi.

Hagari, televizyonda yayınlanan açıklamasında şunları söyledi:

“Şu anda güney Lübnan'dan gelen görüntüler, evlerin içinde patlayan Hizbullah silahlarının ikincil patlamalarına ait. Saldırdığımız her evde silahlar var. İsrailli sivilleri öldürmeyi amaçlayan roketler, füzeler, insansız hava araçları."

Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 356 kişi öldü - 10

NETANYAHU: KUZEYDE GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugünkü saldırılar sonrası yeni bir açıklama yaptı.

Netanyahu, Tel Aviv'deki askeri karargahta ilettiği mesajda, "Kuzeyde güç dengesini değiştireceğimizi söylemiştik, şimdi tam olarak bunu yapıyoruz. İsrail kentlerini hedef alan binlece füze ve roketi yok ediyoruz" dedi.

 "Önümüzde zorlu günler var, İsrail halkı uyarıları dikkate almalı ve birlik olmalı" diye ekledi.

Kanal 12'nin bildirdiğine göre ise İsrail, Hadera kentinden kuzeye, Lübnan sınırı boyunca hava sahasını eylül ayı sonuna kadar kapattı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise açıklamasında, İsrail'in "daha geniş bir çatışma" peşinde olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, "Ortadoğu savaşının kimseye fayda sağlamaz" dedi.

Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 356 kişi öldü - 11

HAMAS: SALDIRILAR NETANYAHU'NUN ÇIKMAZINI YANSITIYOR 

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, İsrail saldırılarını “delilik” olarak nitelendirdi ve “Siyonistlerin yeni macerasının tehlikeli sonuçları” konusunda uyardı. 

Filistinli grup Hamas da İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki soykırım savaşını durdurmayı reddeden kısır siyasetinin bir sonucu olarak içinde bulunduğu çıkmazı yansıttığını"  belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği geniş çaplı sistematik saldırıların "savaş suçu" olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesine, İsrailli yetkililerin "savaş suçlusu" olarak yargılanması için gerekli tedbirleri alma çağrısı yapıldı.

İsrail'in Lübnan ve Filistin'deki saldırılarından ABD yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, İsrail'in ABD'nin desteği ve koruması olmadan söz konusu saldırıları düzenleyemeyeceğine dikkat çekildi.

Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 356 kişi öldü - 12

SALDIRILARIN ÇIKIŞ NOKTASI

İsrail, 17-18 Eylül'de Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazı ve telsizlere yönelik siber saldırılar düzenlemiş, ikisi çocuk 37 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail bu saldırılardan bir gün sonra Beyrut'u vurarak 15 Hizbullah üyesi dahil 45 kişiyi öldürmüştü. Öldürülenler arasında Hizbullah'ın iki üst düzey komutanı da yer aldı.

Hizbullah buna karşılık olarak İsrail’e dün füze saldırısı başlattı.

Hizbullah saldırıyı, “İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği acımasız katliama ilk yanıt” olarak nitelendirdi. Yayınlanan açıklamada, İsrail'in Ramat David Hava Üssüne Fadi 1 ve Fadi 2 füzelerinin fırlatıldığı aktarıldı. 

Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 356 kişi öldü - 13
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