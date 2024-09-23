Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 356 kişi öldü

21'i ÇOCUK 356 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Lübnan devlet haber ajansı NNA, “düşman savaş uçaklarının yarım saat içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlediğini” ve saldırıların Lübnan'ın gündeyinde Nabatiyeh bölgesini hedef aldığını duyurdu. Ayrıca Tyre bölgesine de saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Aynı zamanda doğuda Bekaa Vadisi'nde, Lübnan'ın derinliklerinde Suriye sınırı yakınlarında, Baalbek civarı ve Hermel'in dış mahalleleri de dâhil olmak üzere yoğun saldırılar başlatıldığı aktarıldı.

Lübnan devlet medyası, bir İsrail roketinin Lübnan'ın liman kenti Biblos'u vurduğunu da duyurdu.

İsrail akşam saatlerinde ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurmaya başladı. Beyrut'un güneyindeki bir mahalle vurulurken, İsrail ordusu Beyrut saldırısının belirli bir hedefe yönelik olduğunu belirtti.

İsrail, Beyrut saldırısında Hizbullah'ın lider kadrosundan Ali Karaki'yi hedef aldı. Hizbullah, Karaki'nin iyi ve güvenli bir yerde olduğunu bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında aralarında çocuk, kadın ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu en az 356 kişinin öldüğünü ve bin 246 kişinin yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 21'inin çocuk, 39'unun ise kadın olduğu belirtildi.

Lübnanlı bir yetkili, can kaybına ilişkin, "İç savaştan bu yana en ağır kayıp verildi" dedi. Sağlık bakanı ise İsrail saldırılarında bir haftadan kısa sürede yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını söyledi.