Lübnan için 426 milyon dolarlık acil yardım çağrısı

"EK FONLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Açıklamada, “BM ve Lübnan'daki insani yardım ortakları, 3 ay boyunca ilkeli ve etkili insani için acil yardım çağrısı yapıyor. Lübnan'daki 1 milyon kişiye hayat kurtarıcı yardım sağlamak için 425 milyon 745 bin dolar talep ediliyor. Artan çatışmaların ortasında kalan insanların mevcut ve yeni insani ihtiyaçlarını karşılamak için ek fonların derhal sağlanması hayati önem taşıyor.” ifadeleri kullanıldı.