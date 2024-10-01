Lübnan için 426 milyon dolarlık acil yardım çağrısı
Lübnan hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM), insani ihtiyaçları karşılamak amacıyla yaklaşık 426 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail'in kara harekatına rağmen pozisyonunu korumaya devam ettiğini belirtti.
KARA HAREKATI DEVAM EDİYOR
İsrail ordusunun 2006'dan bu yana ilk kez Lübnan sınırındaki köylere başlattığı kara harekatı devam ediyor.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Lübnan’ın "tarihinin en tehlikeli dönemlerinden biriyle karşı karşıya” olduğunu ifade etti.