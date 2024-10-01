Lübnan için 426 milyon dolarlık acil yardım çağrısı

Lübnan hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM), insani ihtiyaçları karşılamak amacıyla yaklaşık 426 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail'in kara harekatına rağmen pozisyonunu korumaya devam ettiğini belirtti.

Lübnan için 426 milyon dolarlık acil yardım çağrısı - 1

KARA HAREKATI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun 2006'dan bu yana ilk kez Lübnan sınırındaki köylere başlattığı kara harekatı devam ediyor. 

Lübnan Başbakanı Necip Mikati Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Lübnan’ın "tarihinin en tehlikeli dönemlerinden biriyle karşı karşıya” olduğunu ifade etti.

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Lübnan için 426 milyon dolarlık acil yardım çağrısı - 2

Mikati, İsrail’in saldırıları nedeniyle 1 milyon kişinin yerinden edildiğini belirterek, “Yerinden edilen sivillere destek sağlama yönündeki devam eden çabalarımızı güçlendirmek için acilen daha fazla yardım çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan için 426 milyon dolarlık acil yardım çağrısı - 3

LÜBNAN İÇİN 426 MİLYON DOLARLIK YARDIM ÇAĞRISI

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail’in saldırıları nedeniyle artan ihtiyaçlar için 426 milyon dolarlık yardım çağrısında bulunuldu.

Lübnan için 426 milyon dolarlık acil yardım çağrısı - 4

"EK FONLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Açıklamada, “BM ve Lübnan'daki insani yardım ortakları, 3 ay boyunca ilkeli ve etkili insani için acil yardım çağrısı yapıyor. Lübnan'daki 1 milyon kişiye hayat kurtarıcı yardım sağlamak için 425 milyon 745 bin dolar talep ediliyor. Artan çatışmaların ortasında kalan insanların mevcut ve yeni insani ihtiyaçlarını karşılamak için ek fonların derhal sağlanması hayati önem taşıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Lübnan için 426 milyon dolarlık acil yardım çağrısı - 5

"KARA SALDIRILARI HİZBULLAH'I HEDEF ALACAK"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik kara harekatının “İsrail'i tehdit eden sınırdaki Hizbullah üslerini” hedef alacağını ve Lübnan halkına karşı bir savaş olmadığını belirtti.

Lübnan için 426 milyon dolarlık acil yardım çağrısı - 6

Hagari, "Bu kara saldırıları, sınırımızdaki İsrail yerleşim yerlerini tehdit eden Hizbullah kalelerini hedef alacak. Hizbullah, İsrail köylerinin yanındaki Lübnan köylerini, İsrail'e saldırıya hazır askeri üslere dönüştürdü. Lübnan devleti ve dünya Hizbullah’ı sınırımızdan uzaklaştıramıyorsa bunu kendimizin yapmasından başka çaremiz yok.” ifadelerini kullandı.

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