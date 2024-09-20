Lübnan sınırı ateş altında: Hizbullah Katyuşa füzeleri fırlattı, İsrail Beyrut'u vurdu

İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırılar sonrası sınırda çatışmalar şiddetlendi. İsrail, Lübnan'a 7 Ekim'den bu yana en yoğun bombardımanlarından birini gerçekleştirirken, Hizbullah İsrail'e yedi ayrı saldırıda yaklaşık 150 Katyuşa füzesi ile İsrail'i bombaladı. İsrail'in Beyrut'a saldırısı ise ölümcül oldu. Başkentin güneyindeki banliyöleri vuran İsrail, saldırıda üst düzey bir Hizbullah yetkilisini hedef aldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre saldırıda beş çocuk hayatını kaybetti.

Lübnan sınırı ateş altında: Hizbullah Katyuşa füzeleri fırlattı, İsrail Beyrut'u vurdu - 1

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların ardından sınırda çatışmalar şiddetlendi.

Hizbullah, İsrail'i Katyuşa füzeleri ile hedef alırken İsrail ise başkent Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. 

İki güvenlik kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güney banliyölerinde bulunan kilit önemdeki Hizbullah tesislerinin yakınını vurduğunu bildirdi. 

Saldırıda Hizbullah'ın üst düzey bir isminin hedef alındığı açıklandı.

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan sınırı ateş altında: Hizbullah Katyuşa füzeleri fırlattı, İsrail Beyrut'u vurdu - 2

Lübnan resmi haber ajansı NNA, ilk belirlemelere göre saldırıda beş çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hizbulah'a yakın Al-Manar televizyonu ise bir kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Ordu Radyosu, Beyrut'a yönelik saldırının hedefinin Hizbullah'ın operasyonlar komutanı İbrahim Akil olduğunu açıkladı. 

AFP haber ajansının Hizbullah'a yakın bir kaynağa dayandırdığına haberine göre İsrail saldırısında örgütün elit biriminden bir isim saldırıda öldü. 

Lübnan sınırı ateş altında: Hizbullah Katyuşa füzeleri fırlattı, İsrail Beyrut'u vurdu - 3

HİZBULLAH KATYUŞA FÜZELERİ FIRLATTI

Hizbullah, İsrail'in Beyrut saldırısından önce İsrail'i füzelerle hedef aldı.

Örgğtten yapılan açıklamada, İsrail'in yedi ayrı saldırıda Katyuşa füzeleri ile vurulduğu duyuruldu.

Saldırının ardından açıklama yapan İsrail Ambulans Servisi, ilk tespite göre ölü ve yaralı olmadığını bildirdi.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, sınırın Lübnan tarafından 150 civarında füze fırlatıldığını aktardı.

Lübnan sınırı ateş altında: Hizbullah Katyuşa füzeleri fırlattı, İsrail Beyrut'u vurdu - 4

İKİ BÖLGE DAHA HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere bugün erken saatlerde de yeni hava saldırıları düzenledi.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail'in hava saldırılarında ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel ve Kefr Kila bölgelerinin hedef alındığı belirtildi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan sınırı ateş altında: Hizbullah Katyuşa füzeleri fırlattı, İsrail Beyrut'u vurdu - 5

BİR HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜ

Öte yandan Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde dün başlayan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Çatışmalarda ölen Hizbullah üyesinin Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif beldesinden olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 480'e yükseldi.

Lübnan sınırı ateş altında: Hizbullah Katyuşa füzeleri fırlattı, İsrail Beyrut'u vurdu - 6

İSRAİL FÜZE RAMPALARINI BOMBALADI

İsrail ordusu, dün akşam Lübnan'da Hizbullah hedeflerini havadan vurduğunu açıkladı.

Örgüte ait füze bataryaları ve altyapılar hedef alınırken, saldırının 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en yoğun bombardımanlar arasında olduğu belirtildi.

İsrail, 50'den fazla hava saldırısında,30 füze platformu ile 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı.

Saldırılarda, 100 noktada İsrail'e fırlatmaya hazır bin roket başlığının vurularak imha edildiği aktarıldı.

Lübnan sınırı ateş altında: Hizbullah Katyuşa füzeleri fırlattı, İsrail Beyrut'u vurdu - 7

YENİ GÜVENLİK TALİMATLARI

İsrail ordusu, dün sınırda iki askerinin öldüğü Hizbullah saldırılarının ardından İsrail kontrolündeki Golan Tepelerinde yeni bir topçu mevzisi kurdu.

Ordu, ülkenin kuzeyinde yer alan Yukarı Celile'deki sınıra yakın İsrail yerleşim yerlerinde de yeni güvenlik talimatları açıkladı.

Açıklamada, bölge sakinlerinden, yerleşim yerlerindeki hareketliliği azaltmaları ve toplu halde bulunmaktan kaçınmaları, yerleşim yerlerinin kapılarını kontrol altında tutmaları ve korunan bölgelerin yakınında kalmaları istendi.

Ancak bu önlemler daha sonra kaldırıldı.

Lübnan sınırı ateş altında: Hizbullah Katyuşa füzeleri fırlattı, İsrail Beyrut'u vurdu - 8

KARŞILIKLI RESTLEŞME

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, cihaz patlamaları sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in savaşta yeni bir aşamaya geçtiğini ve odağının kuzeye kaydığını duyurmuştu.

Gallant, Hizbullah'ın “giderek artan bir bedel ödeyeceğini” belirtti. 

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise “ağır darbe” olarak nitelendirdiği bombalı saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada misilleme sözü verdi.

Nasrallah canlı yayın konuşmasında, İsrail'in tüm kırmızı çizgileri aştığını ve cihaz saldırılarının bir "savaş ilanı" olduğunu söyledi.

Lübnan sınırı ateş altında: Hizbullah Katyuşa füzeleri fırlattı, İsrail Beyrut'u vurdu - 9

LÜBNAN'DA CİHAZLAR PATLAMIŞTI

Öte yandan cihaz patlamalarında hayatını kaybedenler için Lübnan'da cenaze törenleri düzenlendi.

Saldırılarda ikisi çocuk 37 kişi hayatını kaybetmiş, en az 3 bin 700 kişi yaralanmıştı. 

Lübnan sınırı ateş altında: Hizbullah Katyuşa füzeleri fırlattı, İsrail Beyrut'u vurdu - 10
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