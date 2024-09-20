Lübnan sınırı ateş altında: Hizbullah Katyuşa füzeleri fırlattı, İsrail Beyrut'u vurdu
İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırılar sonrası sınırda çatışmalar şiddetlendi. İsrail, Lübnan'a 7 Ekim'den bu yana en yoğun bombardımanlarından birini gerçekleştirirken, Hizbullah İsrail'e yedi ayrı saldırıda yaklaşık 150 Katyuşa füzesi ile İsrail'i bombaladı. İsrail'in Beyrut'a saldırısı ise ölümcül oldu. Başkentin güneyindeki banliyöleri vuran İsrail, saldırıda üst düzey bir Hizbullah yetkilisini hedef aldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre saldırıda beş çocuk hayatını kaybetti.
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların ardından sınırda çatışmalar şiddetlendi.
Hizbullah, İsrail'i Katyuşa füzeleri ile hedef alırken İsrail ise başkent Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi.
İki güvenlik kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güney banliyölerinde bulunan kilit önemdeki Hizbullah tesislerinin yakınını vurduğunu bildirdi.
Saldırıda Hizbullah'ın üst düzey bir isminin hedef alındığı açıklandı.