Lübnan ve İsrail'in askeri güç sıralaması belli oldu: 8 farklı güç karşılaştırmasında kim önde, hangi ülke avantajlı?

LÜBNAN VE İSRAİL'İN ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI BELİRLENDİ

2024 yılı dünyanın en güçlü 145 ordusu listesinde, Lübnan ve İsrail'in askeri güç sıralamaları "PwrIndx" (güç) endeksine göre belirlenmişti.

ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyadaki güç sıralaması her yıl değişiyor ve ülkelerin birçok farklı istatistiğe göre listede konumlanıyor. 2024 yılında sıralama değişti ve Lübnan ile İsrail'in 2024 yılındaki askeri güç konumu belirlendi.



İşte o araştırma sonucuna göre iki ülkenin listedeki yeri ve askeri gücü;