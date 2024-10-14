Lübnan ve İsrail'in askeri güç sıralaması belli oldu: 8 farklı güç karşılaştırmasında kim önde, hangi ülke avantajlı?
Lübnan ve İsrail'in askeri güç sıralaması, iki ülke arasında yaşanan savaş hali nedeniyle araştırılıyor. İsrail'in, Hizbullah ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne saldırılarının devam etmesinin ardından iki ülkenin askeri güç sıralaması merak ediliyor. ABD merkezli Global Firepower isimli şirket tarafından, İsrail ve Lübnan'ın 8 farklı kriterde güç sıralaması araştırıldı. Yapılan araştırmada iki ülkenin insan gücü, hava gücü, kara gücü, deniz gücü, finansal durumu ve lojistikleri gibi kaynaklar esas alındı. Peki, Lübnan ve İsrail askeri güç sıralamasında kaçıncı?
LÜBNAN VE İSRAİL'İN ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI BELİRLENDİ
2024 yılı dünyanın en güçlü 145 ordusu listesinde, Lübnan ve İsrail'in askeri güç sıralamaları "PwrIndx" (güç) endeksine göre belirlenmişti.
ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyadaki güç sıralaması her yıl değişiyor ve ülkelerin birçok farklı istatistiğe göre listede konumlanıyor. 2024 yılında sıralama değişti ve Lübnan ile İsrail'in 2024 yılındaki askeri güç konumu belirlendi.
İşte o araştırma sonucuna göre iki ülkenin listedeki yeri ve askeri gücü;