Lübnan’a tıbbi malzeme taşıyan ilk uçak Beyrut’a ulaştı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Lübnan’a tıbbı malzeme taşıyan ilk yardım uçağının başkent Beyrut’a ulaştığını duyurdu. Açıklamaya göre daha fazla travma malzemesi, ayrıca ruh sağlığı ve kolera malzemeleri taşıyan iki uçuşun daha gelmesi planlanıyor.
BOMBARDIMAN DEVAM EDİYOR
İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik ağır bombardımanı devam ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Lübnan’a tıbbı malzeme taşıyan ilk yardım uçağının başkent Beyrut’a indiğini duyurdu.