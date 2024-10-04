Lübnan’a tıbbi malzeme taşıyan ilk uçak Beyrut’a ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Lübnan’a tıbbı malzeme taşıyan ilk yardım uçağının başkent Beyrut’a ulaştığını duyurdu. Açıklamaya göre daha fazla travma malzemesi, ayrıca ruh sağlığı ve kolera malzemeleri taşıyan iki uçuşun daha gelmesi planlanıyor.

Lübnan’a tıbbi malzeme taşıyan ilk uçak Beyrut’a ulaştı - 1

BOMBARDIMAN DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik ağır bombardımanı devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Lübnan’a tıbbı malzeme taşıyan ilk yardım uçağının başkent Beyrut’a indiğini duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan’a tıbbi malzeme taşıyan ilk uçak Beyrut’a ulaştı - 2

BAŞKENT BEYRUT'A İNDİ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in saldırılarında yaralanan binlerce Lübnanlı sivil için tıbbi malzeme taşıyan ilk uçağın Lübnan’ın başkenti Beyrut’a ulaştığını açıkladı.

Lübnan’a tıbbi malzeme taşıyan ilk uçak Beyrut’a ulaştı - 3

İKİ UÇUŞ DAHA GELECEK

Açıklamada, “Bu öğleden sonra daha fazla travma malzemesi, ayrıca ruh sağlığı ve kolera malzemeleri taşıyan iki uçuşun daha gelmesi planlanıyor. Yarın Beyrut'a bir uçuş daha inmesi planlanıyor. Verdikleri hızlı ve önemli destek için Birleşik Arap Emirlikleri hükümetine teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Lübnan’a tıbbi malzeme taşıyan ilk uçak Beyrut’a ulaştı - 4

İSRAİL SALDIRISI HASTANEYİ HEDEF ALDI

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın güneyindeki Marjayoun kasabasına saldırı düzenledi.

Hastane müdürü Mounes Klakesh, saldırının ana hastanenin girişine yaklaşık beş metre mesafeye isabet ettiğini ve sağlık personelinin geçici olarak tahliye kararı aldığını aktardı.

Klakesh, “Sağlık personelinden yaralanan olmadı ancak güvenlik durumu netleşene kadar geçici olarak tahliye kararı aldık.” dedi.

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