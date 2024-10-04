Lübnan’a tıbbi malzeme taşıyan ilk uçak Beyrut’a ulaştı

İKİ UÇUŞ DAHA GELECEK

Açıklamada, “Bu öğleden sonra daha fazla travma malzemesi, ayrıca ruh sağlığı ve kolera malzemeleri taşıyan iki uçuşun daha gelmesi planlanıyor. Yarın Beyrut'a bir uçuş daha inmesi planlanıyor. Verdikleri hızlı ve önemli destek için Birleşik Arap Emirlikleri hükümetine teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.