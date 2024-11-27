Lübnan'da ateşkes devrede: Dünya ve Avrupa'dan ilk tepkiler

ABD VE FRANSA: KALICI BİR SÜKUNET YARATILACAK

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin, "kalıcı bir sükunet" için gerekli koşulları yaratacağını öne sürdü.

Liderler ortak açıklamada, "Bugünkü duyuru, Lübnan'daki çatışmaları durduracak ve İsrail'i Hizbullah tehdidinden koruyacaktır" dedi.

LÜBNAN ORDUSUNA DESTEK

ABD ve Fransa'nın "bu düzenlemenin tam olarak uygulanmasını sağlamak" için çalışacakları ve Lübnan ordusunun "kapasitesinin artırılması" için uluslararası çabalara öncülük edecekleri belirtildi.

GAZZE'DE ATEŞKES

Biden ayrıca ABD'nin, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlamak için yeni bir çabaya öncülük edeceğini duyurdu.

Macron ise Lübnan ateşkesinin Gazze'deki savaşı sona erdirmek için "yol açması" gerektiğini söyledi.