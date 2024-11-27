Lübnan'da ateşkes devrede: Dünya ve Avrupa'dan ilk tepkiler

Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasında uzun zamandır gündemde olan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. İsrail güvenlik kabinesi, ateşkesi 10'a karşı 1 oyla kabul etti. Peki uzun zamandır gerilimin yüksek olduğu Lübnan'da ateşkese varılmasına Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi? Dünya liderleri, İsrail ile Hizbullah arasında çarşamba sabahı yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını nasıl karşıladı? İşte dünyanın dört bir yanından gelen önemli açıklamalar.

Lübnan'da ateşkes devrede: Dünya ve Avrupa'dan ilk tepkiler - 1

ABD VE FRANSA: KALICI BİR SÜKUNET YARATILACAK

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin, "kalıcı bir sükunet" için gerekli koşulları yaratacağını öne sürdü.

Liderler ortak açıklamada, "Bugünkü duyuru, Lübnan'daki çatışmaları durduracak ve İsrail'i Hizbullah tehdidinden koruyacaktır" dedi.

LÜBNAN ORDUSUNA DESTEK

ABD ve Fransa'nın "bu düzenlemenin tam olarak uygulanmasını sağlamak" için çalışacakları ve Lübnan ordusunun "kapasitesinin artırılması" için uluslararası çabalara öncülük edecekleri belirtildi.

GAZZE'DE ATEŞKES

Biden ayrıca ABD'nin, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlamak için yeni bir çabaya öncülük edeceğini duyurdu.

Macron ise Lübnan ateşkesinin Gazze'deki savaşı sona erdirmek için "yol açması" gerektiğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan'da ateşkes devrede: Dünya ve Avrupa'dan ilk tepkiler - 2

İSRAİL: İRAN TEHDİDİNE ODAKLANACAĞIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Biden'a "ateşkes anlaşmasının sağlanmasındaki rolü" nedeniyle teşekkür etti.

Netanyahu, Hizbullah'ın anlaşmayı bozması halinde onları vuracaklarını söyleyerek, "Lübnan ile ateşkes anlaşması İran tehdidine odaklanacağımız anlamına geliyor" dedi.

Lübnan'da ateşkes devrede: Dünya ve Avrupa'dan ilk tepkiler - 3

LÜBNAN: BÖLGEDE İSTİKRAR İÇİN TEMEL ADIM

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ateşkesin bölgede istikrarın yeniden sağlanması yönünde "temel bir adım" olduğunu söyledi.

Fransa ve ABD'ye katılımlarından dolayı teşekkür eden Mikati, hükümetinin "güneydeki ordunun varlığını güçlendirme" konusundaki kararlılığını da yineledi.

Lübnan'da ateşkes devrede: Dünya ve Avrupa'dan ilk tepkiler - 4

TÜRKİYE: ATEŞKESİN KALICI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan’da ateşkes sağlanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Bakanlık açıklamasında, "İsrail’in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan’da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Lübnan’da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazır olduğu bir kez daha vurgulanırken, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze’de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'da ateşkes devrede: Dünya ve Avrupa'dan ilk tepkiler - 5

İRAN: LÜBNAN'A GÜÇLÜ DESTEK VURGUSU

Hem Hizbullah hem de Hamas'ın destekçisi olan İran, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, yaptığı açıklamada, İsrail'in "Lübnan'a yönelik saldırganlığının" sona ermesi haberinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

İran'ın "Lübnan hükümetine, milletine ve direnişine verdiği güçlü destek" bir kez daha vurgulandı.

Lübnan'da ateşkes devrede: Dünya ve Avrupa'dan ilk tepkiler - 6

ALMANYA: TÜM BÖLGE İÇİN UMUT IŞIĞI

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ateşkesi memnuniyetle karşılayarak, anlaşmayı "tüm bölge için bir umut ışığı" olarak niteledi.

Baerbock, yaptığı açıklamada, "Sınırın her iki yakasındaki insanlar gerçek ve kalıcı bir güvenlik içinde yaşamak istiyor" diye konuştu ve anlaşmayı "diplomasi açısından bir başarı" olarak nitelendirdi.

Lübnan'da ateşkes devrede: Dünya ve Avrupa'dan ilk tepkiler - 7

İNGİLTERE: MÜCADELENİN ÖN SAFLARINDA YER ALACAĞIZ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da ateşkesin ardından açıklamada bulundu.

Starmer, uzun zamandır beklenen anlaşmadan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak ateşkesin hem İsrail hem de Lübnan'daki sivil nüfusa "bir miktar rahatlama sağlayacağını" belirtti.

Ateşkesin "Lübnan'da kalıcı bir siyasi çözüme dönüştürülmesi" çağrısında bulunan Starmer, "Ortadoğu'da uzun vadeli, sürdürülebilir bir barış arayışının ön saflarında yer alma" sözü verdi.

Lübnan'da ateşkes devrede: Dünya ve Avrupa'dan ilk tepkiler - 8

AVRUPA BİRLİĞİ: CESARET VERİCİ BİR HABER

AB Genel Sekreteri Ursula von der Leyen, ateşkesin "çok cesaret verici bir haber" olduğunu belirterek, bunun Lübnan'ın "iç güvenliğini ve istikrarını" artıracağını söyledi.

Von der Leyen, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, duyurunun öncelikle "çatışmalardan etkilenen Lübnan ve İsrail halkı için" memnuniyet verici bir haber olduğunu söyledi.

Lübnan'da ateşkes devrede: Dünya ve Avrupa'dan ilk tepkiler - 9

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: TAM VE SARSILMAZ BAĞLILIK GEREKLİ

BM'nin Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılaklarını duyurdu.

Ancak anlaşmanın uygulanması için iki ülkenin de önünde "önemli çalışmalar olduğunu" söyledi.

Hennis-Plasschaert, yaptığı açıklamada, "Her iki tarafın da tam ve sarsılmaz bağlılığından daha azına gerek yok" dedi.

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