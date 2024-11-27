Lübnan'da ateşkes devrede: Dünya ve Avrupa'dan ilk tepkiler
Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasında uzun zamandır gündemde olan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. İsrail güvenlik kabinesi, ateşkesi 10'a karşı 1 oyla kabul etti. Peki uzun zamandır gerilimin yüksek olduğu Lübnan'da ateşkese varılmasına Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi? Dünya liderleri, İsrail ile Hizbullah arasında çarşamba sabahı yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını nasıl karşıladı? İşte dünyanın dört bir yanından gelen önemli açıklamalar.
ABD VE FRANSA: KALICI BİR SÜKUNET YARATILACAK
ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin, "kalıcı bir sükunet" için gerekli koşulları yaratacağını öne sürdü.
Liderler ortak açıklamada, "Bugünkü duyuru, Lübnan'daki çatışmaları durduracak ve İsrail'i Hizbullah tehdidinden koruyacaktır" dedi.
LÜBNAN ORDUSUNA DESTEK
ABD ve Fransa'nın "bu düzenlemenin tam olarak uygulanmasını sağlamak" için çalışacakları ve Lübnan ordusunun "kapasitesinin artırılması" için uluslararası çabalara öncülük edecekleri belirtildi.
GAZZE'DE ATEŞKES
Biden ayrıca ABD'nin, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlamak için yeni bir çabaya öncülük edeceğini duyurdu.
Macron ise Lübnan ateşkesinin Gazze'deki savaşı sona erdirmek için "yol açması" gerektiğini söyledi.