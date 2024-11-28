Lübnan'da ateşkes: Hizbullah'tan ilk açıklama, İsrail'den gözdağı

Lübnan'da ilan edilen ateşkesin ikinci gününde, halk ülkenin güneyinde terk etmek zorunda kaldıkları evlerine geri dönmeye devam ediyor. Bu sırada ateşkesin her iki tarafından da sert açıklamalar geldi. Hizbullah, İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesini "eller tetikte" takip edeceğini vurgularken İsrail Savunma Bakanı Katz, “İhlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız” dedi. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırı düzenledi.

Lübnan'da ateşkes: Hizbullah'tan ilk açıklama, İsrail'den gözdağı - 1

ATEŞKES ANLAŞMASI YÜRÜRLÜKTE

Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasında uzun zamandır gündemde olan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. İsrail güvenlik kabinesi, ateşkesi 10'a karşı 1 oyla kabul etti.

Uzun zamandır gerilimin yüksek olduğu Lübnan'da ateşkese varılması dünya başkentlerinde memnuniyetle karşılandı.

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan'da ateşkes: Hizbullah'tan ilk açıklama, İsrail'den gözdağı - 2

ART ARDA SERT AÇIKLAMALAR

Ateşkesin ikinci gününde Lübnanlı sivillerin göçü devam ederken Hizbullah ve İsrail'den art arda sert açıklamalar geldi.

Hizbullah’tan yapılan ilk açıklamada, İsrail'in gelecekte gerçekleştirebileceği olası saldırılara dikkat çekilerek, "Güçlerimiz, İsrail'in saldırılarına karşı koymaya tamamen hazır olacaktır." denildi.

Lübnan'da ateşkes: Hizbullah'tan ilk açıklama, İsrail'den gözdağı - 3

"ELLERİMİZ TETİKTE KALACAK"

İsrail’in Lübnan’ın güneyinden çekilme sürecinin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Savaşçılarımızın gözleri düşmanın sınır ötesindeki hareketleri ve geri çekilme süreci üzerinde olacak, elleri ise Lübnan'ın egemenliğini savunmak üzere tetikte kalacaktır." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'da ateşkes: Hizbullah'tan ilk açıklama, İsrail'den gözdağı - 4

İSRAİL'DEN GÖZDAĞI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Lübnan’da yürürlüğe giren ateşkes antlaşması ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamasında, Golan Tepeleri ve kuzey sınır bölgelerindeki okulları ateşkese rağmen kapalı tutma kararına değinen Katz, "Savunma kısıtlamalarını kaldırmama ve Celile ile kuzey bölgelerinde hayatı normale döndürmeme kararı, gerekli bir tedbir adımı ve İsrail'in antlaşmayı uygulama kararlılığıyla ilgili net bir mesajdır." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da ateşkes: Hizbullah'tan ilk açıklama, İsrail'den gözdağı - 5

"YANIT VERMEYE HAZIRIZ"

Hizbullah ile Lübnan hükümetini ateşkes antlaşmasına uymaları konusunda uyaran Katz, “Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etme girişimleri devam ederse ve Lübnan hükümeti yükümlülüklerini yerine getirmezse, İsrail güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazır.” dedi.

“Pes etmeyeceklerini” vurgulayan Katz, İsrail halkının güvenliğinden ödün vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Lübnan'da ateşkes: Hizbullah'tan ilk açıklama, İsrail'den gözdağı - 6

İSRAİL TANKI ATEŞ AÇTI

Lübnanlı iki güvenlik kaynağının Reuters'a verdiği bilgiye göre, “saldırgan askeri operasyonları” yasaklayan ateşkesin yürürlüğe girmesinden 24 saat sonra, bir İsrail tankı Lübnan'ın güneyindeki Markaba kasabasına ateş açtı.

Güvenlik kaynakları, iki kişinin yaralandığını bildirdi. Lübnan devlet haber ajansı, İsrail'in kasabaya düzenlediği saldırının ardından iki kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde "şüphelilerin" gelişinin tespit edildiğini ve bunun Hizbullah ile yapılan ateşkesin ihlali olduğunu öne sürdü.

Lübnan'da ateşkes: Hizbullah'tan ilk açıklama, İsrail'den gözdağı - 7

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Lübnan’da İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 14 ayı aşkın süredir devam eden çatışmaları sona erdiren ateşkes antlaşması dün erken saatlerde yürürlüğe girmişti.

Lübnan'da ateşkes: Hizbullah'tan ilk açıklama, İsrail'den gözdağı - 8

Hizbullah’ın, İsrail’in Mavi Hat’ın güneyindeki askerlerini aşamalı bir şekilde geri çekmesini, Lübnan ordusunun ise güney Lübnan'a asker konuşlandırmasını öngören ateşkes antlaşmasına vereceği tepki merak konusu olmuştu.

Lübnan'da ateşkes: Hizbullah'tan ilk açıklama, İsrail'den gözdağı - 9
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