Lübnan'da ateşkes: Hizbullah'tan ilk açıklama, İsrail'den gözdağı

İSRAİL'DEN GÖZDAĞI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Lübnan’da yürürlüğe giren ateşkes antlaşması ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamasında, Golan Tepeleri ve kuzey sınır bölgelerindeki okulları ateşkese rağmen kapalı tutma kararına değinen Katz, "Savunma kısıtlamalarını kaldırmama ve Celile ile kuzey bölgelerinde hayatı normale döndürmeme kararı, gerekli bir tedbir adımı ve İsrail'in antlaşmayı uygulama kararlılığıyla ilgili net bir mesajdır." ifadelerini kullandı.