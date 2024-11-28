Lübnan'da ateşkes: Hizbullah'tan ilk açıklama, İsrail'den gözdağı
Lübnan'da ilan edilen ateşkesin ikinci gününde, halk ülkenin güneyinde terk etmek zorunda kaldıkları evlerine geri dönmeye devam ediyor. Bu sırada ateşkesin her iki tarafından da sert açıklamalar geldi. Hizbullah, İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesini "eller tetikte" takip edeceğini vurgularken İsrail Savunma Bakanı Katz, “İhlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız” dedi. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırı düzenledi.
ATEŞKES ANLAŞMASI YÜRÜRLÜKTE
Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasında uzun zamandır gündemde olan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. İsrail güvenlik kabinesi, ateşkesi 10'a karşı 1 oyla kabul etti.
Uzun zamandır gerilimin yüksek olduğu Lübnan'da ateşkese varılması dünya başkentlerinde memnuniyetle karşılandı.