Lübnan'da ateşkes: "İsrail ve Hizbullah prensipte anlaştı"

NETANYAHU ATEŞKESİ KAZANIM OLARAK SUNUYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün kurmaylarını topladı. Basındaki haberlere göre amaç ateşkesi İsrail adına bir uzlaşı değil; kazanım olarak sunmak.

Bunun için de Netanyahu, Washington yönetiminden Hizbullah'ın ateşkesi ihlal etmesi halinde askeri müdahale hakkı olduğuna yönelik mektup talep ediyor.