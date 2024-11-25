Lübnan'da ateşkes: "İsrail ve Hizbullah prensipte anlaştı"
İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi Hizbullah ile gerçekleştirilecek ateşkes anlaşmasının genel hatlarını kabul etti. Tarafların ayrıntıları görüştüğü belirtildi ancak nihai sonuç hala elde edilemedi. Ateşkes önerisinin üç aşamadan oluştuğu aktarıldı. Yine İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun amacı ateşkesi bir uzlaşı değil; kazanım olarak sunmak.
"AYRINTILAR GÖRÜŞÜLÜYOR"
İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik ağır bombardımanı devam ederken ateşkes baskısı son günlerde giderek arttı.
İsrail basını, "İsrail ve Hizbullah, Amerikan destekli ateşkes planı üzerinde prensipte anlaştı. Ayrıntılar görüşülüyor." iddiasında bulundu.