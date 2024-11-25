Lübnan'da ateşkes: "İsrail ve Hizbullah prensipte anlaştı"

İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi Hizbullah ile gerçekleştirilecek ateşkes anlaşmasının genel hatlarını kabul etti. Tarafların ayrıntıları görüştüğü belirtildi ancak nihai sonuç hala elde edilemedi. Ateşkes önerisinin üç aşamadan oluştuğu aktarıldı. Yine İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun amacı ateşkesi bir uzlaşı değil; kazanım olarak sunmak.

Lübnan'da ateşkes: "İsrail ve Hizbullah prensipte anlaştı" - 1

"AYRINTILAR GÖRÜŞÜLÜYOR"

İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik ağır bombardımanı devam ederken ateşkes baskısı son günlerde giderek arttı.

İsrail basını, "İsrail ve Hizbullah, Amerikan destekli ateşkes planı üzerinde prensipte anlaştı. Ayrıntılar görüşülüyor." iddiasında bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan'da ateşkes: "İsrail ve Hizbullah prensipte anlaştı" - 2

"TEL AVİV ANLAŞMAYI ONAYLADI"

Ateşkes haberleri, İsrail'in Beyrut'a yönelik en ağır bombardımanından sonra geldi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv'in anlaşmanın ana hatlarını onayladığı bilgisi Beyrut'a iletildi.

Geçen hafta Hizbullah lideri Naim Kasım, anlaşmaya ilişkin yanıtın İsrail'e verildiğini artık Netanyahu hükümetinden yanıt beklendiğini açıklamıştı.

Lübnan'da ateşkes: "İsrail ve Hizbullah prensipte anlaştı" - 3

ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES ÖNERİSİ

İsrail yayın organı Haaretz, ateşkes önerisinin üç aşamadan oluştuğunu yazdı.

İlk aşamada Hizbullah Litani Nehri'nin kuzeyine çekilecek. Bunu İsrail kuvvetlerinin Lübnan sınırlarından çekilmesi takip edecek. Son bölümde de İsrail ve Lübnan arasında tartışmalı sınır bölgelerinin belirlenmesi için müzakereler başlayacak.

Lübnan'da ateşkes: "İsrail ve Hizbullah prensipte anlaştı" - 4

Hizbullah'ın çekildiği bölgelere Lübnan ordusu konuşlanacak.

Bu plan, 2006'da Hizbullah ile İsrail arasındaki savaşı sona erdiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dayanıyor.

Lübnan'da ateşkes: "İsrail ve Hizbullah prensipte anlaştı" - 5

NETANYAHU ATEŞKESİ KAZANIM OLARAK SUNUYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün kurmaylarını topladı. Basındaki haberlere göre amaç ateşkesi İsrail adına bir uzlaşı değil; kazanım olarak sunmak.

Bunun için de Netanyahu, Washington yönetiminden Hizbullah'ın ateşkesi ihlal etmesi halinde askeri müdahale hakkı olduğuna yönelik mektup talep ediyor.

Lübnan'da ateşkes: "İsrail ve Hizbullah prensipte anlaştı" - 6

ABD'DEN KRİTİK ZİYARET

Biden yönetiminin görevlendirdiği Amos Hochstein ise geçen hafta Beyrut ve Kudüs'ü ziyaret etti.

İki tarafı da anlaşma konusunda uyardı. Aksi halde Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump ve yönetimi beklemeleri gerekeceğini belirtti.

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