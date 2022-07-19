Lübnan'da çiçek yerine para buketi

Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da çiçek buketlerinin yerini para buketleri aldı. Lübnanlılar bu buketler sayesinde birbirlerine para yardımı yapabiliyor.

Haberler - NTV Haber 19.07.2022 - 14:57

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Hediye olarak lübnanlılar birbirlerine para buketleri göndermeye başladı.

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Para buketini bulan girişimciyse Tamara Hariri.

30 yaşındaki Hariri, para buketlerini bir ay önce hazırlamaya başladı.

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Ülkede Lübnan veya Amerikan dolarıyla hazırlanan buketler büyük ilgi topluyor. 

Tamara Hariri, Lübnanlıların bu sayede birbirlerini kırmadan para yardımı yapabildiğini söylüyor.

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Hariri, her bir buketten ortalama 4 ila 10 dolar kazanıyor.

Para buketleri bir buçuk saatte hazırlanabiliyor.

Tamara Hariri ayda 50 para buketi hazırladığını söylüyor.

Lübnan, 1850'lili yıllardan beri dünyanın tanıklık ettiği en kötü ekonomik krizlerden birini yaşıyor. 2019'dan bu yana Lübnan para birimi yüzde 90 değer kaybetti. Nüfusün dörte üçü yoksulluğa sürüklendi.

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