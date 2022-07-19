Lübnan'da çiçek yerine para buketi

Hariri, her bir buketten ortalama 4 ila 10 dolar kazanıyor.

Para buketleri bir buçuk saatte hazırlanabiliyor.

Tamara Hariri ayda 50 para buketi hazırladığını söylüyor.

Lübnan, 1850'lili yıllardan beri dünyanın tanıklık ettiği en kötü ekonomik krizlerden birini yaşıyor. 2019'dan bu yana Lübnan para birimi yüzde 90 değer kaybetti. Nüfusün dörte üçü yoksulluğa sürüklendi.