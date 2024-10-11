Lübnan'da göç dalgası: 420 bin kişi Suriye'ye geçti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in havadan ve karadan saldırdığı Lübnan'dan 310 binden fazla Suriyeli ve yaklaşık 110 bin Lübnanlının Suriye'ye geçtiğini bildirdi.

Lübnan'da göç dalgası: 420 bin kişi Suriye'ye geçti - 1

BİR MİLYONDAN FAZLA İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan, Gazze, İsrail ve Suriye'deki sivillerin durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini belirten Shamdasani, "Başkent Beyrut, İsrail hava saldırılarıyla giderek daha fazla hedef alınıyor. Yüzlerce insan öldü ve ülke genelinde 1 milyondan fazla insan evlerini terk etti." dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan'da göç dalgası: 420 bin kişi Suriye'ye geçti - 2

BEYRUT ŞEHİR MERKEZİNDE 22 KİŞİ ÖLDÜ

Shamdasani, Hizbullah ve diğer silahlı grupların İsrail'e roket atmaya devam ettiğini ve bunun da İsrail'in kuzeyinde ilk kez ölümlere neden olduğunu kaydetti.

İsrail, dün gece Beyrut şehir merkezine şimdiye kadarki en ağır bombardımanı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadar en az 22 kişinin öldüğünü ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan'da göç dalgası: 420 bin kişi Suriye'ye geçti - 3

YERİNDEN EDİLENLER SURİYE'YE GEÇTİ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, tüm taraflara sivillerin ve altyapının korunması konusundaki yükümlülüklerini hatırlattı.

Lübnan halkının çatışmaların yükünü çektiğini vurgulayan Shamdasani, "Lübnan'da yerinden edilenlerin çoğu Suriye'ye geçti. 23 Eylül'den 9 Ekim'e kadar 310 binden fazla Suriyeli ve yaklaşık 110 bin Lübnanlının sınırı geçtiği bildirildi." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da göç dalgası: 420 bin kişi Suriye'ye geçti - 4

BM BARIŞ GÜCÜ HEDEF ALINDI

Shamdasani, İsrail'in, dün BM Lübnan Geçici Barış Gücünü (UNIFIL) hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ülkelerin onların hedef alınmamasını ve korunmalarını sağlama konusunda yükümlülüğü olduğunu hatırlattı.

Lübnan'da göç dalgası: 420 bin kişi Suriye'ye geçti - 5

"YÜKÜMLÜLÜK İSRAİL'E AİT"

Bununla ilgili birincil yükümlülüğün İsrail'e ait olduğunun da altını çizen Shamdasani, "İsrail tarafından yapılan açıklamalarda UNIFIL'in güvenliğinin garanti edilemeyeceğinin ima edilmesi talihsiz bir durum. Onların korunmasını ve BM tarafından kendilerine verilen görevi yerine getirebilmelerini sağlamak ülkelerin sorumluluğundadır." diye konuştu.

Lübnan'da göç dalgası: 420 bin kişi Suriye'ye geçti - 6

GAZZE'DEKİ SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

Shamdasani, İsrail'in son bir haftada Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını da kaydederek, saldırıların bölgedeki sivillerin can güvenliğini riske attığını ve Filistinlilerin kitlesel olarak yerinden edilmesine neden olduğunu söyledi.

Lübnan'da göç dalgası: 420 bin kişi Suriye'ye geçti - 7
Lübnan'da göç dalgası: 420 bin kişi Suriye'ye geçti - 8
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