Lübnan'da göç dalgası: 420 bin kişi Suriye'ye geçti
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in havadan ve karadan saldırdığı Lübnan'dan 310 binden fazla Suriyeli ve yaklaşık 110 bin Lübnanlının Suriye'ye geçtiğini bildirdi.
BİR MİLYONDAN FAZLA İNSAN YERİNDEN EDİLDİ
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Lübnan, Gazze, İsrail ve Suriye'deki sivillerin durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini belirten Shamdasani, "Başkent Beyrut, İsrail hava saldırılarıyla giderek daha fazla hedef alınıyor. Yüzlerce insan öldü ve ülke genelinde 1 milyondan fazla insan evlerini terk etti." dedi.