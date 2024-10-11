Lübnan'da göç dalgası: 420 bin kişi Suriye'ye geçti

BEYRUT ŞEHİR MERKEZİNDE 22 KİŞİ ÖLDÜ

Shamdasani, Hizbullah ve diğer silahlı grupların İsrail'e roket atmaya devam ettiğini ve bunun da İsrail'in kuzeyinde ilk kez ölümlere neden olduğunu kaydetti.

İsrail, dün gece Beyrut şehir merkezine şimdiye kadarki en ağır bombardımanı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadar en az 22 kişinin öldüğünü ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.