Lübnan'da hükümete istifa çağrıları (Ekonomik kriz protestoları 4’üncü gününde)

Protestoculardan biri, "Yıllardır bu ülkeyi yöneten politikacıları protesto etmek için geldik. Çocuklarımız için iyi bir gelecek vaadlerine inandık. Ancak durum daha da kötüye gitti. İleride çocuklarımızın bizim gördüklerimizden daha kötülerini göreceklerini anlayabiliyoruz. Bu nedenle gidişatı kabul etmemeye karar verdik. İstifa etmeleri ve ülkeden gitmeleri için birlik olup sokaklara çıktık“ ifadelerini kullandı.