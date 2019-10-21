Lübnan'da hükümete istifa çağrıları (Ekonomik kriz protestoları 4’üncü gününde)
NTV Haber, Reuters
Ekonomik krizdeki Lübnan'da hükümete istifa çağrıları yükselmeye devam ediyor. Perşembe günü başlayan gösteriler, binlerce kişinin katılımıyla ülkenin dört bir yanında devam etti.
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Lübnan’da hükümetin iletişime yeni vergiler getirmek istemesi halk tarafından tepkiyle karşılandı. İstifa çağrıları protestolara dönüştü. Lübnan'da ekonomik krizi protesto etmek isteyen halk, gösterilerin dördüncü gününde de sokaklardaydı. Beyrut'ta binlerce kişi Şehitler Meydanı'nda toplandı.
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Protestocular, ellerinde Lübnan bayraklarıyla hükümetin istifasını istedi.
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Başkent Beyrut'un yanı sıra Trablusşam, Akkar, Sayda, Sur, Baalbek ve diğer kentlerinde protesto gösterileri vardı. Sabah başlayan protestolar gece saatlerinde de devam etti.
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Protestocular,, yolsuzluk ve işsizliğin önüne geçemediği gerekçesiyle Başbakan Saad El-Hariri başkanliğindaki ulusal birlik hükümetini suçluyor.
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Protestoculardan biri, "Yıllardır bu ülkeyi yöneten politikacıları protesto etmek için geldik. Çocuklarımız için iyi bir gelecek vaadlerine inandık. Ancak durum daha da kötüye gitti. İleride çocuklarımızın bizim gördüklerimizden daha kötülerini göreceklerini anlayabiliyoruz. Bu nedenle gidişatı kabul etmemeye karar verdik. İstifa etmeleri ve ülkeden gitmeleri için birlik olup sokaklara çıktık“ ifadelerini kullandı.
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ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN BANKALAR KAPALI OLACAK
Bazı bankaların merkezleri ile şubelerinde hasar oluştu. Lübnan Bankalar Cemiyeti'nden yapıan açıklamada, çalışanların güvenliği için bugün bankaların kapalı olacağı açıklandı.
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Ülkedeki gösteriler, hükümetin iletişime yeni vergiler getirme girişimine tepki olarak perşembe günü başladı.
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Lübnan Maliye Bakanı, yeni vergiler konusunda sunulan tüm taslakları geri çekmek üzere mutabık kaldıklarını duyurmuştu.
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1975 ile 1990 yılları arasında iç savaşa sahne olan Lübnan, büyük bir ekonomik krizin pençesinde bulunuyor. Lübnan, dünyada ekonomisine göre borcu en yüksek olan ülkelerden biri. Ülkede 35 yaş altı işsizliği de yüzde 30'un üzerinde.
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