Lübnan'da işgal: Beyrut'ta üç büyük patlama meydana geldi

Lübnan'a kara harekarına başlayan İsrail ordusu, hava saldırılarını da sürdürüyor. Hizbullah ise askeri noktaları ve İsrail'in Hayfa kentini füzelerle hedef alırken, sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı. İsrail ordusu, sekiz askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Beyrut'ta dün gece üç büyük patlama meydana geldi. İsrail ordusu, başkente "nokta atışı" bir saldırı düzenlediğini ve hedef alınan binanın Hizbullah'a ait sağlık merkezi olduğunu belirtti.

Lübnan'da işgal: Beyrut'ta üç büyük patlama meydana geldi - 1

İsrail ordusu, Beyrut'ta bu gece üç noktayı vurdu. Ordudan yapılan açıklamada Beyrut'ta "nokta atışı" bir saldırı düzenlediğini açıklandı.

Hedef alınan noktanın Hizbullah'a ait sağlık merkezi olduğu belirtildi.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de de şiddetli patlama sesleri duyuldu. 

Beyrut'taki son saldırıda beş kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan'da işgal: Beyrut'ta üç büyük patlama meydana geldi - 2

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in ülkeye yönelik devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'daki bazı kasabalara düzenlediği saldırılarda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan'da işgal: Beyrut'ta üç büyük patlama meydana geldi - 3

SEKİZ İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu dün ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve meydana gelen hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki hava saldırılarında bir Lübnan askerinin yaralandığı açıklandı. Askerin, Lübnan ordusuna bağlı bir birliğin güneydeki Kawkaba kasabasının girişinde yol açma çalışmaları sırasında yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu ise sekiz askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu.

Lübnan'da işgal: Beyrut'ta üç büyük patlama meydana geldi - 4

GÜNEYDEKİ BİR EV HEDEF ALINDI

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları bu sabah güneydeki Debl köyünde bir eve saldırı düzenledi.

Hava saldırısında üç kişinin öldüğü açıklandı.

İsrail, günlerce süren ağır saldırıların ardından büyük ölçüde boşaltılan banliyö bölgesi için yeni tahliye emirleri yayınladı. 

Öte yandan İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan Lübnanlılar havalimanında görüntülendi. 

Lübnan'da işgal: Beyrut'ta üç büyük patlama meydana geldi - 5

HİZBULLAH'TAN ASKERİ NOKTALARA VE HAYFA'YA SALDIRI

Hizbullah ise bu sabah erken saatlerde, Lübnan'ın Adaisseh kasabasına sızan İsrail güçleriyle karşılaştıklarını ve onları geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı.

Hizbullah ayrıca savaşçılarının, sınırın karşısındaki Misgav Am'da “büyük bir piyade gücünü” “roketler ve toplarla” hedef aldığını ve biri Burkan roketleriyle olmak üzere üç yerde daha askeri birliklerin toplandığını bildirdi.

Kuzey İsrail'deki Amiad üssünü de roketlerle vurduğunu belirten Lübnanlı örgüt, ayrıca İsrail'in Hayfa kentine bir füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. 

Öte yandan Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, bugün yaptığı açıklamada, üç kanatlı "Kudüs 5" roketiyle İsrail'in derinliklerindeki askeri mevzileri hedef aldıklarını bildirdi.

Lübnan'da işgal: Beyrut'ta üç büyük patlama meydana geldi - 6

"ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK"

Hizbullah medya şefi Muhammed Afifi, yaptığı açıklamada, "Bu daha ilk tur, İsrail'i püskürtecek savaşçımız, silahımız ve mühimmatımız var" dedi.

Afifi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesinde basın toplantısı düzenledi.

Afifi, Lübnan'ın güneyindeki el-Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini söyleyedi.

İsrail'in ölen askerlerine ilişkin haberleri duyurmadığını belirten Afifi, "Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan sadece başlangıç, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın hazırlık durumu en üst düzeyde" diye konuştu.

Afifi, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana hava saldırıları düzenlediği Dahiye'de hedef aldığı binalarda hiçbir silahın bulunmadığını sözlerine ekledi.

Lübnan'da işgal: Beyrut'ta üç büyük patlama meydana geldi - 7

YÜZ BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 328 kişi öldü.

İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden edildi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, 100 binden fazla kişinin de Suriye'ye geçtiği belirtiliyor. 

Lübnan'da işgal: Beyrut'ta üç büyük patlama meydana geldi - 8
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