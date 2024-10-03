Lübnan'da işgal: Beyrut'ta üç büyük patlama meydana geldi
Lübnan'a kara harekarına başlayan İsrail ordusu, hava saldırılarını da sürdürüyor. Hizbullah ise askeri noktaları ve İsrail'in Hayfa kentini füzelerle hedef alırken, sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı. İsrail ordusu, sekiz askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Beyrut'ta dün gece üç büyük patlama meydana geldi. İsrail ordusu, başkente "nokta atışı" bir saldırı düzenlediğini ve hedef alınan binanın Hizbullah'a ait sağlık merkezi olduğunu belirtti.
İsrail ordusu, Beyrut'ta bu gece üç noktayı vurdu. Ordudan yapılan açıklamada Beyrut'ta "nokta atışı" bir saldırı düzenlediğini açıklandı.
Hedef alınan noktanın Hizbullah'a ait sağlık merkezi olduğu belirtildi.
Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de de şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Beyrut'taki son saldırıda beş kişi öldü, 11 kişi yaralandı.