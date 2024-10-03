Lübnan'da işgal: İsrail ordusu belediye binasını vurdu, 15 Hizbullah üyesinin öldüğünü öne sürdü
Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail, hava saldırılarını da sürdürüyor. İsrail askeri mevzilerini füzelerle hedef alan Hizbullah ise sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı. İsrail ordusu, sekiz askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu. Ordu dün Beyrut'ta Hizbullah'a ait sağlık merkezine saldırı düzenledi. Bugün ise Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil belediye binasını vurduklarını duyuran İsrail ordusu, saldırıda 15 Hizbullah üyesinin öldüğünü öne sürdü.
İsrail ordusu, Beyrut'ta dün gece üç noktayı vurdu. Ordudan yapılan açıklamada Beyrut'ta "nokta atışı" bir saldırı düzenlediğini açıklandı.
Hedef alınan noktanın Hizbullah'a ait sağlık merkezi olduğu belirtildi. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de de şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Beyrut'taki son saldırıda altı kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
İsrail ordusu bugün ise Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil belediye binasını vurduklarını, saldırıda en az 15 Hizbullah üyesinin öldüğünü açıkladı.
Hizbullah'tan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'daki bazı kasabalara düzenlediği saldırılarda 46 kişinin yaşamını yitirdiğini, 85 kişinin yaralandığını bildirdi.