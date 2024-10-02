Lübnan'da işgal: İsrail saldırıları sürüyor | Beyrut'ta 3 büyük patlama meydana geldi
Kara operasyonlarına başlayan İsrail ordusu, hava saldırılarını da sürdürüyor. Beyrut'ta bu gece 3 büyük patlama meydana geldi. İsrail ordusu, Beyrut'ta "nokta atışı" bir saldırı düzenlediğini duyurdu. Güvenlik kaynakları ise Beyrut içinde, şehir merkezine çok uzak olmayan bir bölgenin vurulduğunu bildirdi. Beyrut'un güneyinde daha önce de Hizbullah'un kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesini hedef alan İsrail savaş uçakları, Debl köyünde de bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda üç kişinin öldüğü bildirildi. Hizbullah ise askeri noktaları ve İsrail'in Hayfa kentini füzelerle hedef alırken, sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı. İsrail ordusu, sekiz askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Hizbullah, "Bu daha ilk tur, İsrail'i püskürtecek savaşçımız, silahımız ve mühimmatımız var" açıklamasını yaptı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye dün gece 12 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı.
Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve meydana gelen hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki hava saldırılarında bir Lübnan askerinin yaralandığı açıklandı. Askerin, Lübnan ordusuna bağlı bir birliğin güneydeki Kawkaba kasabasının girişinde yol açma çalışmaları sırasında yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusu ise sekiz askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu.