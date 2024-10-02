Lübnan'da işgal: İsrail saldırıları sürüyor, Hizbullah füzelerle karşılık veriyor

HİZBULLAH'TAN ASKERİ NOKTALARA VE HAYFA'YA SALDIRI

Hizbullah ise bu sabah erken saatlerde, Lübnan'ın Adaisseh kasabasına sızan İsrail güçleriyle karşılaştıklarını ve onları geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı.

Hizbullah ayrıca savaşçılarının, sınırın karşısındaki Misgav Am'da “büyük bir piyade gücünü” “roketler ve toplarla” hedef aldığını ve biri Burkan roketleriyle olmak üzere üç yerde daha askeri birliklerin toplandığını bildirdi.

Kuzey İsrail'deki Amiad üssünü de roketlerle vurduğunu belirten Lübnanlı örgüt, ayrıca İsrail'in Hayfa kentine bir füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Öte yandan Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, bugün yaptığı açıklamada, üç kanatlı "Kudüs 5" roketiyle İsrail'in derinliklerindeki askeri mevzileri hedef aldıklarını bildirdi.