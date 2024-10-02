Lübnan'da işgal: İsrail saldırıları sürüyor, Hizbullah füzelerle karşılık veriyor

Lübnan'a karadan işgale başlayan İsrail ordusu, hava saldırılarına da devam ediyor. Beyrut'un güneyinde Hizbullah'un kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesini hedef alan İsrail savaş uçakları, ülkenin güneydeki Debl köyünde de bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda üç kişinin öldüğü bildirildi. Hizbullah ise askeri noktaları ve İsrail'in Hayfa kentini füzelerle hedef alırken, sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı. İsrail ordusu, bir tümen komutanının Lübnan'da öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Hizbullah, "Bu daha ilk tur, İsrail'i püskürtecek savaşçımız, silahımız ve mühimmatımız var" açıklamasını yaptı.

Lübnan'da işgal: İsrail saldırıları sürüyor, Hizbullah füzelerle karşılık veriyor - 1

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye dün gece 12 hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırılarında Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve meydana gelen hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki hava saldırılarında bir Lübnan askerinin yaralandığı açıklandı. Askerin, Lübnan ordusuna bağlı bir birliğin güneydeki Kawkaba kasabasının girişinde yol açma çalışmaları sırasında yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu ise bir tümen komutanının Lübnan'da öldürüldüğünü duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan'da işgal: İsrail saldırıları sürüyor, Hizbullah füzelerle karşılık veriyor - 2

GÜNEYDEKİ BİR EV HEDEF ALINDI

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları bu sabah güneydeki Debl köyünde bir eve saldırı düzenledi.

Hava saldırısında üç kişinin öldüğü açıklandı.

İsrail, günlerce süren ağır saldırıların ardından büyük ölçüde boşaltılan banliyö bölgesi için yeni tahliye emirleri yayınladı. 

Öte yandan İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan Lübnanlılar havalimanında görüntülendi. 

Lübnan'da işgal: İsrail saldırıları sürüyor, Hizbullah füzelerle karşılık veriyor - 3

HİZBULLAH'TAN ASKERİ NOKTALARA VE HAYFA'YA SALDIRI

Hizbullah ise bu sabah erken saatlerde, Lübnan'ın Adaisseh kasabasına sızan İsrail güçleriyle karşılaştıklarını ve onları geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı.

Hizbullah ayrıca savaşçılarının, sınırın karşısındaki Misgav Am'da “büyük bir piyade gücünü” “roketler ve toplarla” hedef aldığını ve biri Burkan roketleriyle olmak üzere üç yerde daha askeri birliklerin toplandığını bildirdi.

Kuzey İsrail'deki Amiad üssünü de roketlerle vurduğunu belirten Lübnanlı örgüt, ayrıca İsrail'in Hayfa kentine bir füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. 

Öte yandan Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, bugün yaptığı açıklamada, üç kanatlı "Kudüs 5" roketiyle İsrail'in derinliklerindeki askeri mevzileri hedef aldıklarını bildirdi.

Lübnan'da işgal: İsrail saldırıları sürüyor, Hizbullah füzelerle karşılık veriyor - 4

"ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK"

Hizbullah medya şefi Muhammed Afifi, yaptığı açıklamada, "Bu daha ilk tur, İsrail'i püskürtecek savaşçımız, silahımız ve mühimmatımız var" dedi.

Afifi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesinde basın toplantısı düzenledi.

Afifi, Lübnan'ın güneyindeki el-Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini söyleyedi.

İsrail'in ölen askerlerine ilişkin haberleri duyurmadığını belirten Afifi, "Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan sadece başlangıç, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın hazırlık durumu en üst düzeyde" diye konuştu.

Afifi, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana hava saldırıları düzenlediği Dahiye'de hedef aldığı binalarda hiçbir silahın bulunmadığını sözlerine ekledi.

Lübnan'da işgal: İsrail saldırıları sürüyor, Hizbullah füzelerle karşılık veriyor - 5

YÜZ BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 328 kişi öldü.

İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden edildi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, 100 binden fazla kişinin de Suriye'ye geçtiği belirtiliyor. 

Lübnan'da işgal: İsrail saldırıları sürüyor, Hizbullah füzelerle karşılık veriyor - 6
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