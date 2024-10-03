Lübnan'da işgal: İsrail saldırılarında 127'si çocuk, 2 bine yakın kişi öldü
Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail, hava saldırılarını da sürdürüyor. İsrail askeri mevzilerini füzelerle hedef alan Hizbullah ise sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı. İsrail ordusu, sekiz askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu. Ordu dün Beyrut'ta Hizbullah'a ait sağlık merkezine saldırı düzenledi. Bugün ise Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil belediye binasını vurduklarını duyuran İsrail ordusu, saldırıda 15 Hizbullah üyesinin öldüğünü öne sürdü. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 127'si çocuk olmak üzere bin 974 kişinin öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu, Beyrut'ta dün gece üç noktayı vurdu. Ordudan yapılan açıklamada Beyrut'ta "nokta atışı" bir saldırı düzenlediğini açıklandı.
Hedef alınan noktanın Başura bölgesindeki Hizbullah'a ait sağlık merkezi olduğu belirtildi. Saldırıda yedi kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de de şiddetli patlama sesleri duyuldu.
İsrail ordusu bugün ise Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl belediye binasını vurduklarını, saldırıda en az 15 Hizbullah üyesinin öldüğünü açıkladı.
Hizbullah'tan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 127'si çocuk olmak üzere bin 974 kişinin öldüğünü açıkladı.