'da petrol tesisinde

'ın güneyindeki bir petrol tesisinde çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Haberler - Reuters - NTV Haber 11.10.2021 - 10:36

Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 1
'ın güneyindeki sahil kasabası Zahrani'de, bir benzin tankerinde çıktı.
Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 2
Devlet haber ajansı, çıktığında yakınlarda hiçbir işçi olmadığını söyledi.
Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 3
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 4
Yetkililer, Beyrut'u güney 'a bağlayan ve Zahrani'den geçen otoyolu trafiğe kapattı.
Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 5
Yangın, yakıt sıkıntısı nedeniyle iki gün önce çalışmayı durduran 'ın ana elektrik santrallerinden birine yakın.
Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 6
bir yandan da elektriğin günde 22 saate kadar kesildiği ciddi bir krizle mücadele halinde.
Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 7
Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 8
Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 9
Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 10
Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 11

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