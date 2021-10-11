Lübnan'ın güneyindeki bir petrol tesisinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Lübnan'ın güneyindeki sahil kasabası Zahrani'de, bir benzin tankerinde çıktı. Devlet haber ajansı, yangın çıktığında yakınlarda hiçbir işçi olmadığını söyledi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Yetkililer, Beyrut'u güney Lübnan'a bağlayan ve Zahrani'den geçen otoyolu trafiğe kapattı. Yangın, yakıt sıkıntısı nedeniyle iki gün önce çalışmayı durduran Lübnan'ın ana elektrik santrallerinden birine yakın. Lübnan bir yandan da elektriğin günde 22 saate kadar kesildiği ciddi bir krizle mücadele halinde.