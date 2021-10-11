Lübnan'ın güneyindeki bir petrol tesisinde yangın çıktı. 3 saatte söndürülen yangında yaklaşık 250 bin litre benzin yandı. Yangın, sahil kasabası Zahrani'de bir benzin tankerinde çıktı. Enerji Bakanı Walid Fayad yangının işçilerin bir depolama tankından diğerine benzin aktardığı sırada çıktığını söyledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan otoyol da yeniden açıldı. Yangının çıktığı nokta, yakıt sıkıntısı nedeniyle iki gün önce çalışmayı durduran Lübnan'ın ana elektrik santrallerinden birine yakındı. Lübnan bir yandan da elektriğin günde 22 saate kadar kesildiği ciddi bir krizle mücadele halinde.