'da petrol tesisindeki söndürüldü

'ın güneyindeki bir petrol tesisinde çıktı. 3 saatte söndürülen da yaklaşık 250 bin litre benzin yandı.

Haberler - Reuters - NTV Haber 11.10.2021 - 10:36 | Son Güncelleme : 11.10.2021 - 13:14

Lübnan'da petrol tesisindeki yangın söndürüldü - 1
Yangın, sahil kasabası Zahrani'de bir benzin tankerinde çıktı.
Lübnan'da petrol tesisindeki yangın söndürüldü - 2
Enerji Bakanı Walid Fayad ın işçilerin bir depolama tankından diğerine benzin aktardığı sırada çıktığını söyledi.
Lübnan'da petrol tesisindeki yangın söndürüldü - 3
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.
Lübnan'da petrol tesisindeki yangın söndürüldü - 4
Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan otoyol da yeniden açıldı.
Lübnan'da petrol tesisindeki yangın söndürüldü - 5
Yangının çıktığı nokta, yakıt sıkıntısı nedeniyle iki gün önce çalışmayı durduran 'ın ana elektrik santrallerinden birine yakındı.
Lübnan'da petrol tesisindeki yangın söndürüldü - 6
bir yandan da elektriğin günde 22 saate kadar kesildiği ciddi bir krizle mücadele halinde.
Lübnan'da petrol tesisindeki yangın söndürüldü - 7
Lübnan'da petrol tesisindeki yangın söndürüldü - 8
Lübnan'da petrol tesisindeki yangın söndürüldü - 9
Lübnan'da petrol tesisindeki yangın söndürüldü - 10
Lübnan'da petrol tesisindeki yangın söndürüldü - 11

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER