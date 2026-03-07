Lübnan'da siviller zorda. Binlerce kişi evlerini terk etti, sokakta kalanlar var
07.03.2026 01:00
NTV - Haber Merkezi
İsrail ordusu, Lübnan'daki saldırılarını artırırken birçok noktaya da tahliye emirleri veriyor. Saldırılar öncesinde verilen bu tahliye emirleriyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Lübnanlılar çaresizce sığınacak güvenli yer arıyor. Başkent Beyrut'ta sokakta kalmaya başlayanlar da var.
Lübnan'da İsrail'in hava saldırıları yoğunlaşırken siviller sığınacak güvenli bir yer arayışına girdi. Başkent Beyrut'ta aileler sokakta kalmaya başladı.
İsrail ordusu, son olarak Beyrut'un güney mahalleri, Bekaa Vadisi'nin doğusu ve Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere tahliye emri verdi.
Birleşmiş Milletler son tahliye emriyle beraber en az 100 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.
İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesi de ülkenin güneyinde 500 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını yazdı.
İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırmasıyla bu sayının daha da artmasından kaygı duyuluyor.