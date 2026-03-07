Lübnan'da siviller zorda. Binlerce kişi evlerini terk etti, sokakta kalanlar var

İsrail ordusu, Lübnan'daki saldırılarını artırırken birçok noktaya da tahliye emirleri veriyor. Saldırılar öncesinde verilen bu tahliye emirleriyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Lübnanlılar çaresizce sığınacak güvenli yer arıyor. Başkent Beyrut'ta sokakta kalmaya başlayanlar da var.