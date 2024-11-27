Lübnan'da sivillerin göçü başladı: “Ateşkese rağmen evinize dönmeyin”
İsrail ve Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkes başladı. İsrail güvenlik kabinesi, ateşkesi 10'a karşı 1 oyla kabul etti. Başkent Beyrut'ta ateşkes haberi sevinç ve coşkuyla karşılandı. Ateşkesin kabul edilmesinin ardından yerinden edilen binlerce sivilin Lübnan'ın güneyine geri dönüşü de başladı. Evlerine kavuşmak için yollara dökülen binlerce Lübnanlı sivil, İsrail ordusunun uyarısıyla karşılaştı. İsrail ordu sözcüsü, sivillere ateşkese rağmen güneye dönmemelerini söyleyerek, “Güvenli eve dönüş tarihi konusunda sizleri bilgilendireceğiz.” ifadelerini kullandı.
İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes, ABD Başkanı Joe Biden'ın her iki tarafın da ABD ve Fransa'nın aracılık ettiği anlaşmayı kabul ettiğini duyurmasının ardından yürürlüğe girdi.