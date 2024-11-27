Lübnan'da sivillerin göçü başladı: “Ateşkese rağmen evinize dönmeyin”

İsrail ve Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkes başladı. İsrail güvenlik kabinesi, ateşkesi 10'a karşı 1 oyla kabul etti. Başkent Beyrut'ta ateşkes haberi sevinç ve coşkuyla karşılandı. Ateşkesin kabul edilmesinin ardından yerinden edilen binlerce sivilin Lübnan'ın güneyine geri dönüşü de başladı. Evlerine kavuşmak için yollara dökülen binlerce Lübnanlı sivil, İsrail ordusunun uyarısıyla karşılaştı. İsrail ordu sözcüsü, sivillere ateşkese rağmen güneye dönmemelerini söyleyerek, “Güvenli eve dönüş tarihi konusunda sizleri bilgilendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Lübnan'da sivillerin göçü başladı: “Ateşkese rağmen evinize dönmeyin” - 1

İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes, ABD Başkanı Joe Biden'ın her iki tarafın da ABD ve Fransa'nın aracılık ettiği anlaşmayı kabul ettiğini duyurmasının ardından yürürlüğe girdi.

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan'da sivillerin göçü başladı: “Ateşkese rağmen evinize dönmeyin” - 2

BEYRUT'TA KUTLAMALAR BAŞLADI

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'un dört bir yanından silah sesleri duyuldu.

Lübnanlı siviller, aylardır devam eden ve binlerce kişinin ölümüne neden olan çatışmaların sonlanması umudunu kutladı.

Lübnan'da sivillerin göçü başladı: “Ateşkese rağmen evinize dönmeyin” - 3

İSRAİL'DEN UYARI GELDİ

Son aylarda İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinden göç etmek için kullanılan arabalar ateşkesin ardından bölgeye geri dönmek için yollara çıktı.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından İsrail’den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı geldi.

Lübnan'da sivillerin göçü başladı: “Ateşkese rağmen evinize dönmeyin” - 4

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan IDF Arapça Sözcüsü Avichay Adraee, “IDF, yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasının hükümleri uyarınca Güney Lübnan'daki mevzilerinde konuşlanmayı sürdürüyor.” hatırlatmasında bulundu.

Lübnan'da sivillerin göçü başladı: “Ateşkese rağmen evinize dönmeyin” - 5

"GÜVENLİ EVE DÖNÜŞ TARİHLERİ"

“IDF’nin daha önce boşaltılmasını istediği köylere ve IDF güçlerine yaklaşmanız yasaktır” diyen Adraee, “Kendinizin ve ailenizin güvenliği için bölgeye gitmekten kaçının” uyarısında bulundu.

Adraee, “Güvenli eve dönüş tarihi konusunda sizleri bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Lübnan'da sivillerin göçü başladı: “Ateşkese rağmen evinize dönmeyin” - 6

Ateşkes, İsrail-Lübnan sınırında geçen yıl Gazze savaşıyla alevlenen çatışmayı sona erdirmeyi vaat ediyor.

Lübnan'da sivillerin göçü başladı: “Ateşkese rağmen evinize dönmeyin” - 7

ÜLKENİN GÜNEYİNE 5 BİN ASKER

ABD Başkanı Joe Biden, 60 gün içinde Lübnan ordusunun topraklarında kontrolü alacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın anlaşmayı bozması halinde onları vuracaklarını söyledi.

Netanyahu, "Lübnan ile ateşkes anlaşması İran tehdidine odaklanacağımız anlamına geliyor" dedi.

Lübnan'dan yapılan açıklamada, ateşkes kapsamında ülkenin güneyine 5 bin asker gönderileceği belirtildi.

Lübnan'da sivillerin göçü başladı: “Ateşkese rağmen evinize dönmeyin” - 8
Lübnan'da sivillerin göçü başladı: “Ateşkese rağmen evinize dönmeyin” - 9
Lübnan'da sivillerin göçü başladı: “Ateşkese rağmen evinize dönmeyin” - 10
Lübnan'da sivillerin göçü başladı: “Ateşkese rağmen evinize dönmeyin” - 11
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