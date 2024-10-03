Lübnan'da son durum: Beyrut'ta çok şiddetli patlamalar | "Hizbullah'ın ikinci ismi hedef alındı" iddiası
Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail, bir kez daha Beyrut'un güneyini vurdu. Saldırıda Beyrut'ta art arda patlamalar yaşandı. İsrail basını Hizbullah'ın ikinci ismi Haşim Safiyeddin'in hedef alındığını öne sürdü. İsrail askeri mevzilerini füzelerle vuran Hizbullah ise sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı. İsrail ordusu, dokuz askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldüğünü duyurdu. Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil belediye binasını vurduklarını duyuran İsrail ordusu, saldırıda 15 Hizbullah üyesinin öldüğünü iddia etti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 127'si çocuk olmak üzere bin 974 kişinin öldüğünü açıkladı.
İsrail Ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha hedef aldı. Beyrut'un güneyinde peşpeşe patlama sesleri duyuldu.
İsrail, dün gün içinde "Beyrut'un güneyini boşaltın" uyarısı yapmış, bu uyarıyı yaklaşık bir saat önce yinelemişti.
İsrail tarafından vurulan noktalardan dumanlar yükseldiği görülüyor. Saldırı sonrası can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı.
İsrail medyası saldırıda Hizbullah'ın üst düzey yetkilisi Haşim Safiyeddin hedef alındığını iddia etti. Safiyeddin, öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülüyor.
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