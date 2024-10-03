Lübnan'da son durum: Beyrut'ta çok şiddetli patlamalar | "Hizbullah'ın ikinci ismi hedef alındı" iddiası

Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail, bir kez daha Beyrut'un güneyini vurdu. Saldırıda Beyrut'ta art arda patlamalar yaşandı. İsrail basını Hizbullah'ın ikinci ismi Haşim Safiyeddin'in hedef alındığını öne sürdü. İsrail askeri mevzilerini füzelerle vuran Hizbullah ise sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı. İsrail ordusu, dokuz askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldüğünü duyurdu. Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil belediye binasını vurduklarını duyuran İsrail ordusu, saldırıda 15 Hizbullah üyesinin öldüğünü iddia etti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 127'si çocuk olmak üzere bin 974 kişinin öldüğünü açıkladı.

Lübnan'da son durum: Beyrut'ta çok şiddetli patlamalar | "Hizbullah'ın ikinci ismi hedef alındı" iddiası - 1

İsrail Ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha hedef aldı. Beyrut'un güneyinde peşpeşe patlama sesleri duyuldu.

İsrail, dün gün içinde "Beyrut'un güneyini boşaltın" uyarısı yapmış, bu uyarıyı yaklaşık bir saat önce yinelemişti.

İsrail tarafından vurulan noktalardan dumanlar yükseldiği görülüyor. Saldırı sonrası can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı.

İsrail medyası saldırıda Hizbullah'ın üst düzey yetkilisi Haşim Safiyeddin hedef alındığını iddia etti. Safiyeddin, öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülüyor. 

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Lübnan'da son durum: Beyrut'ta çok şiddetli patlamalar | "Hizbullah'ın ikinci ismi hedef alındı" iddiası - 2

DÜN GECE DE 3 NOKTAYI VURDU

İsrail ordusu, Beyrut'ta dün gece de üç noktayı vurdu. Ordudan yapılan açıklamada Beyrut'ta "nokta atışı" bir saldırı düzenlediğini açıklandı.

Hedef alınan noktanın Başura bölgesindeki Hizbullah'a ait sağlık merkezi olduğu belirtildi. Saldırıda yedi kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de de şiddetli patlama sesleri duyuldu. 

İsrail ordusu bugün ise Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl belediye binasını vurduklarını, saldırıda en az 15 Hizbullah üyesinin öldüğünü açıkladı. 

Hizbullah'tan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 127'si çocuk olmak üzere bin 974 kişinin öldüğünü açıkladı.

Son 24 saatte İsrail saldırılarında 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyine yeniden yerleşmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Lübnan'da son durum: Beyrut'ta çok şiddetli patlamalar | "Hizbullah'ın ikinci ismi hedef alındı" iddiası - 3

HİZBULLAH ROKETLERLE KARŞILIK VERİYOR

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki 25  kasabada yaşayanlar için yeni tahliye uyarısı yayınladı. 

Lübnan haber ajansı, İsrail'in ilerleyen saatlerde Beyrut'un güneyindeki Jamous, Kafa'at, Chyah mahallelerini vurduğunu aktardı. 

İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyinde Nebatiye kentinin Ernun beldesine düzenlediği hava saldırısında iki kişinin öldüğü bildirildi.

Öte yandan Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Sa'sa yerleşimine İsrail güçlerini hedef alan roket saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah, akşam saatlerinde ise İsrail'in Hayfa Körfezi'ndeki Sakhnin askeri sanayi üssünü roketle hedef aldığını açıkladı. 

Lübnan'da son durum: Beyrut'ta çok şiddetli patlamalar | "Hizbullah'ın ikinci ismi hedef alındı" iddiası - 4

DOKUZ  İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu dün ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarda Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı.

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki hava saldırılarında bir Lübnan askerinin yaralandığını açıkladı. Askerin, Lübnan ordusuna bağlı bir birliğin güneydeki Kawkaba kasabasının girişinde yol açma çalışmaları sırasında yaralandığı belirtildi.

Lübnan ordusu daha sonraki açıklamasında, bir askerin öldürülmesinin ardından ilk kez İsrail'e ateş açıldığını duyurdu. İsrail saldırılarında şimdiye kadar üç Lübnan askeri öldü.

Öte yandan İsrail ordusu, sekiz askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusu bugün de bir askerinin öldüğünü açıkladı. Böylece Lübnan'da ölen İsrail askeri sayısı 9'a çıktı.

Hizbullah ise çatışmalarda 17 İsrail askerinin öldürüldüğünü ifade etti. 

Lübnan'da son durum: Beyrut'ta çok şiddetli patlamalar | "Hizbullah'ın ikinci ismi hedef alındı" iddiası - 5

GÖÇ DEVAM EDİYOR

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları dün sabah güneydeki Debl köyünde bir eve saldırı düzenledi.

Hava saldırısında üç kişinin öldüğü açıklandı.

İsrail, günlerce süren ağır saldırıların ardından büyük ölçüde boşaltılan banliyö bölgesi için yeni tahliye emirleri yayınladı. 

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnanlılar'ın zorunlu göçü devam ediyor.

Lübnan'da son durum: Beyrut'ta çok şiddetli patlamalar | "Hizbullah'ın ikinci ismi hedef alındı" iddiası - 6

SINIRDAN SIZAN İSRAİL ASKERLERİ GERİ ÇEKİLDİ

Hizbullah dün sabah erken saatlerde, Lübnan'ın Adaisseh kasabasına sızan İsrail güçleriyle karşılaştıklarını ve onları geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı.

Hizbullah ayrıca savaşçılarının, sınırın karşısındaki Misgav Am'da büyük bir piyade gücünü roketler ve toplarla hedef aldığın bildirdi.

Kuzey İsrail'deki Amiad üssünü de roketlerle vurduğunu belirten Lübnanlı örgüt, ayrıca İsrail'in Hayfa kentine bir füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. 

Öte yandan Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, üç kanatlı "Kudüs 5" roketiyle İsrail'in derinliklerindeki askeri mevzileri hedef aldıklarını bildirdi. 

Lübnan'da son durum: Beyrut'ta çok şiddetli patlamalar | "Hizbullah'ın ikinci ismi hedef alındı" iddiası - 7

"BU DAHA İLK TUR"

Hizbullah medya şefi Muhammed Afifi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesinde basın toplantısı düzenledi.

Afifi yaptığı açıklamada, "Bu daha ilk tur, İsrail'i püskürtecek savaşçımız, silahımız ve mühimmatımız var" dedi.

Lübnan'ın güneyindeki el-Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini söyledi.

İsrail'in ölen askerlerine ilişkin haberleri duyurmadığını belirten Afifi, "Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan sadece başlangıç, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın hazırlık durumu en üst düzeyde" diye konuştu.

Afifi, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana hava saldırıları düzenlediği Dahiye'de hedef aldığı binalarda hiçbir silahın bulunmadığını sözlerine ekledi.

Lübnan'da son durum: Beyrut'ta çok şiddetli patlamalar | "Hizbullah'ın ikinci ismi hedef alındı" iddiası - 8

YÜZ BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 328 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden edildi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, 100 binden fazla kişinin de Suriye'ye geçtiği belirtiliyor. 

Lübnan'da son durum: Beyrut'ta çok şiddetli patlamalar | "Hizbullah'ın ikinci ismi hedef alındı" iddiası - 9
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