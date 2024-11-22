Lübnan'da son durum: Beyrut'ta şiddetli patlama yaşandı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki tarihi Sur kentine gerçekleştirdiği saldırıda üçü sağlık çalışanı, beş kişi hayatını kaybetti. Öte yandan başkent Beyrut'ta şiddetli bir patlama yaşandığı bildirildi. Lübnanlı hükümet yetkilileri ise Şama'da bulunan UNIFIL barış gücü karargâhına düzenlenen saldırıda dört İtalyan askerinin yaralandığını açıkladı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı Şatiye beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırıda beş kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.
Öldürülen üç kişinin sağlık çalışanı olduğu bildirildi.