Lübnan'da son durum: Beyrut'ta şiddetli patlama yaşandı

İki hükümet kaynağının yaptığı açıklamaya göre ise Lübnan'ın güneyindeki Şama'da bulunan UNIFIL barış gücü karargâhına düzenlenen saldırıda dört İtalyan askeri yaralandı.

Kaynaklardan biri “Dört İtalyan askeri hafif yaralandı, hayatları tehlikede değil” dedi ve soruşturmanın sürdüğünü sözlerine ekledi.



UNIFIL olarak bilinen barışı koruma misyonu, İsrail askerleri ile İran destekli Hizbullah savaşçıları arasında bir yılı aşkın süredir çatışmalara sahne olan İsrail ile sınır hattını izlemek üzere Güney Lübnan'da konuşlandırılmış durumda.