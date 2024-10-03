Lübnan'da son durum: Beyrut'un güneyinde çok şiddetli patlamalar
Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail, hava saldırılarını da sürdürüyor. İsrail bir kez daha Beyrut'un güneyini hedef aldı. Saldırıda Beyrut'ta art arda patlamalar yaşandı. Beyrut'un güneyindeki noktalar vuruldu, Bayrut'tan çok şiddetli patlama sesleri yükseldi. İsrail askeri mevzilerini füzelerle hedef alan Hizbullah ise sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı. İsrail ordusu, dokuz askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu. Ordu dün Beyrut'ta Hizbullah'a ait sağlık merkezine saldırı düzenledi. Bugün ise Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil belediye binasını vurduklarını duyuran İsrail ordusu, saldırıda 15 Hizbullah üyesinin öldüğünü öne sürdü. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 127'si çocuk olmak üzere bin 974 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyine yeniden yerleşmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
İsrail Ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha hedef aldı. Beyrut'un güneyinde peşpeşe patlama sesleri duyuldu.
İsrail, dün gün içinde "Beyrut'un güneyini boşaltın" uyarısı yapmış, bu uyarıyı yaklaşık bir saat önce yinelemişti.
İsrail tarafından vurulan noktalardan dumanlar yükseldiği görülüyor. Saldırı sonrası can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı.
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