Lübnan'da son durum: Beyrut'un güneyinde çok şiddetli patlamalar

DOKUZ İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu dün ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarda Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı.

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki hava saldırılarında bir Lübnan askerinin yaralandığını açıkladı. Askerin, Lübnan ordusuna bağlı bir birliğin güneydeki Kawkaba kasabasının girişinde yol açma çalışmaları sırasında yaralandığı belirtildi.

Lübnan ordusu daha sonraki açıklamasında, bir askerin öldürülmesinin ardından ilk kez İsrail'e ateş açıldığını duyurdu. İsrail saldırılarında şimdiye kadar üç Lübnan askeri öldü.

Öte yandan İsrail ordusu, sekiz askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusu bugün de bir askerinin öldüğünü açıkladı. Böylece Lübnan'da ölen İsrail askeri sayısı 9'a çıktı.



Hizbullah ise çatışmalarda 17 İsrail askerinin öldürüldüğünü ifade etti.