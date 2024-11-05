Lübnan'da son durum: Can kaybı 3 bini geçti, Hizbullah Hayfa'yı hedef aldı

İKİ HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün yaptığı açıklamada, aralarında Hizbullah'ın elit Radvan gücünün tanksavar füze sisteminin üst düzey isimlerinden Riad Rida Ghazzawi'nin de bulunduğu iki Hizbullah komutanını öldürdüğünü iddia etti.

Ayrıca IDF, Lübnan'daki Hizbullah askeri altyapısını hedef alan bir operasyon sırasında silah dağıtımı ve personel alımından sorumlu bir Hizbullah komutanını öldürdüğünü öne sürdü.

Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Hizbullah'ın altyapısını, silah ve füze depolama tesislerini tespit edip imha ettiğini ve aynı zamanda Hizbullah'ın roket rampalarını vurduğunu da duyurdu.