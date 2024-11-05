Lübnan'da son durum: Can kaybı 3 bini geçti, Hizbullah Hayfa'yı hedef aldı

İsrail'in geçen yıl ekim ayından bu yana devam eden Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 2'ye yükseldi. Saldırılar sürerken Hizbullah da İsrail askeri noktalarını vurmaya devam ediyor. İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'dan iki roket mermisinin İsrail'e fırlatıldığını duyurdu. Hayfa'da siren sesleri ve patlamalar duyuldu.

Lübnan'da son durum: Can kaybı 3 bini geçti, Hizbullah Hayfa'yı hedef aldı - 1

Lübnan Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz ekim ayından bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 2'ye çıktığını açıkladı.

Yaralı sayısı ise 13 bin 492 olarak bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah da İsrail askeri noktalarını hedef almayı sürdürüyor.

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Lübnan'da son durum: Can kaybı 3 bini geçti, Hizbullah Hayfa'yı hedef aldı - 2

HAYFA'DA SİREN SESLERİ

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'dan İsrail topraklarına geçtiği tespit edilen iki roket mermisinin, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından durdurulduğunu bildirdi.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa bölgesinde siren sesleri yükselirken, patlamalar da duyuldu.

Ordu ayrıca doğudan gelen bir insansız hava aracının engellendiğini açıkladı.

Lübnan'da son durum: Can kaybı 3 bini geçti, Hizbullah Hayfa'yı hedef aldı - 3

İKİ HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün yaptığı açıklamada, aralarında Hizbullah'ın elit Radvan gücünün tanksavar füze sisteminin üst düzey isimlerinden Riad Rida Ghazzawi'nin de bulunduğu iki Hizbullah komutanını öldürdüğünü iddia etti.

Ayrıca IDF, Lübnan'daki Hizbullah askeri altyapısını hedef alan bir operasyon sırasında silah dağıtımı ve personel alımından sorumlu bir Hizbullah komutanını öldürdüğünü öne sürdü.

Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Hizbullah'ın altyapısını, silah ve füze depolama tesislerini tespit edip imha ettiğini ve aynı zamanda Hizbullah'ın roket rampalarını vurduğunu da duyurdu.

Lübnan'da son durum: Can kaybı 3 bini geçti, Hizbullah Hayfa'yı hedef aldı - 4

İSRAİL HEDEFLERİNE SALDIRI

İsrail ordusu dün sabah erken saatlerde dört insansız hava aracının durdurulduğunu gösteren bir video yayınladı.

Hizbullah ise İsrail'e yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, İsrail askerlerinin bulunduğu toplanma noktaları da dâhil olmak üzere dün, çeşitli İsrail hedeflerine roket ve insansız hava araçları fırlattığını açıkladı.

Hizbullah, eylemlerinin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve Lübnan'ı savunnmak için gerçekleştirildiğini bildirdi.

Lübnan'da son durum: Can kaybı 3 bini geçti, Hizbullah Hayfa'yı hedef aldı - 5

1,2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail saldırıları, Lübnan'da en az 1,2 milyon insan yerinden edilmesine neden oldu.

İsrail 1 Ekim'de güney Lübnan'a kara harekâtı başlatarak sınır köylerinde büyük yıkıma yol açtı ancak Hizbullah'ın savunması ve karşı saldırıları nedeniyle Lübnan içinde ilerleyemedi.

30 İsrail askeri, Hizbullah saldırılarında öldü.

Lübnan'da son durum: Can kaybı 3 bini geçti, Hizbullah Hayfa'yı hedef aldı - 6
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