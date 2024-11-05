Lübnan'da son durum: Can kaybı 3 bini geçti, Hizbullah Hayfa'yı hedef aldı
İsrail'in geçen yıl ekim ayından bu yana devam eden Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 2'ye yükseldi. Saldırılar sürerken Hizbullah da İsrail askeri noktalarını vurmaya devam ediyor. İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'dan iki roket mermisinin İsrail'e fırlatıldığını duyurdu. Hayfa'da siren sesleri ve patlamalar duyuldu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz ekim ayından bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 2'ye çıktığını açıkladı.
Yaralı sayısı ise 13 bin 492 olarak bildirildi.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah da İsrail askeri noktalarını hedef almayı sürdürüyor.