Lübnan'da son durum: İsrail bombaları başkent Beyrut'u vurdu, 11 kişi öldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dün yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerinin Beyrut'un güney banliyölerindeki Hizbullah komuta merkezine baskın düzenlediğini ifade etti.

Ordu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki sahil kenti Sur'daki (Tire) komuta merkezleri, silah depoları ve diğer altyapılar da dâhil olmak üzere Hizbullah mevzilerini hedef alan hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.