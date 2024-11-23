Lübnan'da son durum: İsrail bombaları başkent Beyrut'u vurdu, 11 kişi öldü
Lübnan'ı 8 Ekim 2023'ten bu yana bombardıman altında tutan İsrail'in başkent Beyrut'a son saldırısında11 kişinin öldü, 63 kişi yaralandı. İsrail ordusu dün, Beyrut'un yanı sıra Lübnan'da birçok noktayı havadan hedef aldı. Lübnan Hizbullahı, saldırılara roketler ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdi.
Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 3 bin 645'e çıktığını açıkladı.
Yaralananların sayısı ise 15 bin 355'e yükseldi.
Bakanlık, sadece önceki gün, 62 kişinin hayatını kaybettiğni ve 111 kişinin yaralandığını bildirdi.
Dünkü saldırıda ise Beyrut'ta 11 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı açıklandı.