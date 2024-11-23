Lübnan'da son durum: İsrail bombaları başkent Beyrut'u vurdu, 11 kişi öldü

Lübnan'ı 8 Ekim 2023'ten bu yana bombardıman altında tutan İsrail'in başkent Beyrut'a son saldırısında11 kişinin öldü, 63 kişi yaralandı. İsrail ordusu dün, Beyrut'un yanı sıra Lübnan'da birçok noktayı havadan hedef aldı. Lübnan Hizbullahı, saldırılara roketler ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdi.

Lübnan'da son durum: İsrail bombaları başkent Beyrut'u vurdu, 11 kişi öldü - 1

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 3 bin 645'e çıktığını açıkladı.

Yaralananların sayısı ise 15 bin 355'e yükseldi. 

Bakanlık, sadece önceki gün, 62 kişinin hayatını kaybettiğni ve 111 kişinin yaralandığını bildirdi.

Dünkü saldırıda ise Beyrut'ta 11 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Lübnan'da son durum: İsrail bombaları başkent Beyrut'u vurdu, 11 kişi öldü - 2

İsrail ordusu dün, Lübnan'da birçok noktaya hava saldırıları düzenlemeye devam ederken, Hizbullah da İsrail hedeflerine roketler ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdi.

Lübnan'da son durum: İsrail bombaları başkent Beyrut'u vurdu, 11 kişi öldü - 3

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyöleri, İsrail ordusunun ağır hava saldırılarına maruz kalmaya devam etti.

Şehirde patlamala rmeydana geldi ve birçok bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Lübnan'da son durum: İsrail bombaları başkent Beyrut'u vurdu, 11 kişi öldü - 4

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dün yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerinin Beyrut'un güney banliyölerindeki Hizbullah komuta merkezine baskın düzenlediğini ifade etti.

Ordu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki sahil kenti Sur'daki (Tire) komuta merkezleri, silah depoları ve diğer altyapılar da dâhil olmak üzere Hizbullah mevzilerini hedef alan hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Lübnan'da son durum: İsrail bombaları başkent Beyrut'u vurdu, 11 kişi öldü - 5

Öte yandan Lübnanlı hükümet yetkilileri, dün Şama'da bulunan UNIFIL barış gücü karargâhına düzenlenen saldırıda dört İtalyan askerinin yaralandığını açıkladı.

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