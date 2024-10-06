Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken Beyrut bombardıman altında

Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail, ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanını sürdürüyor. Gece geç saatlerde "Beyrut'un güneyini boşaltın" çağrısı yapıldı. Ardından bombardıman başladı. İsrail güçlerinin Dahiye'ye düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle kurtarma ekiplerinin bölgede arama çalışması yapamadığı aktarıldı. Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus'a yönelik ilk saldırısını gerçekleştiren İsrail ordusu işgalini genişletiyor. Hava saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefinden ise hala haber alınamıyor.

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken Beyrut bombardıman altında - 1

BEYRUT'TA TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz saatlerde ordudan "Beyrut'un güneyini boşaltın" çağrısı yapıldı. Ardından İsrail'in Beyrut'ta bombardımanı yeniden başladı.

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken Beyrut bombardıman altında - 2

ART ARDA GELEN SALDIRILAR

Görgü tanıkları, cumartesi akşam saatlerinden pazar sabahına kadar Beyrut'un güney banliyölerinde art arda gelen büyük çaplı saldırıların, şehir genelinde ve birkaç kilometre öteden görülebilen yaklaşık 30 dakika süren patlamalara neden olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen bölgedeki sivillere tahliye çağrısı yapmasının ardından bu saldırılar gerçekleşti.

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken Beyrut bombardıman altında - 3

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPILAMIYOR

Lübnan güvenlik kaynakları, İsrail'in cuma gününden bu yana Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olan Dahiye'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle kurtarma ekiplerinin bölgede arama yapamadığını bildirdi.

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken Beyrut bombardıman altında - 4

İSRAİL İŞGALİ GENİŞLİYOR

İsrail ordusu, Lübnan'daki işgal eylemlerini genişletiyor. Lübnanlı bir güvenlik yetkilisinin aktardığına göre cumartesi günü, kuzeydeki Trablus şehrine yönelik ilk saldırı gerçekleştirildi.

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken Beyrut bombardıman altında - 5

NASRALLAH'IN HALEFİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail ordusu bu kez de muhtemel halefi Haşim Seyfettin'in hedef alındığını açıklamıştı.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, şehrin uluslararası havaalanı yakınında kendisini hedef alan hava saldırısının ardından Seyfettin'e ulaşılamadığını bildirdi.

Hizbullah yetkilileri, Seyfettin'in durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de örgütün Beyrut'taki merkez komuta karargahına düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken Beyrut bombardıman altında - 6

İSRAİL'İN ARTAN SALDIRILARI 

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 411 kişi öldü.

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken Beyrut bombardıman altında - 7

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken Beyrut bombardıman altında - 8
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