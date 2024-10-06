Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken Beyrut bombardıman altında
Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail, ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanını sürdürüyor. Gece geç saatlerde "Beyrut'un güneyini boşaltın" çağrısı yapıldı. Ardından bombardıman başladı. İsrail güçlerinin Dahiye'ye düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle kurtarma ekiplerinin bölgede arama çalışması yapamadığı aktarıldı. Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus'a yönelik ilk saldırısını gerçekleştiren İsrail ordusu işgalini genişletiyor. Hava saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefinden ise hala haber alınamıyor.
BEYRUT'TA TAHLİYE ÇAĞRISI
İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz saatlerde ordudan "Beyrut'un güneyini boşaltın" çağrısı yapıldı. Ardından İsrail'in Beyrut'ta bombardımanı yeniden başladı.