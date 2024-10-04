Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken hedef Nasrallah'ın halefi

BIDEN "TOPYEKÜN SAVAŞA" İNANMIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail misilleme seçeneklerini değerlendirirken, Ortadoğu'da “topyekün bir savaş” olacağına inanmadığını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, “Yağmur yağmayacağından ne kadar eminsiniz? Bakın, topyekün bir savaş olacağına inanmıyorum. Bence bundan kaçınabiliriz. Ama daha yapacak çok şey var.” ifadelerini kullandı.