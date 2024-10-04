Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken hedef Nasrallah'ın halefi
Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail, ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanı sürdürüyor. İsrail basını Hizbullah'ın ikinci ismi Haşim Seyfettin'in hedef alındığını öne sürdü. İsrail ordusu, sivillerin işgalden kaçmak için kullandığı yola saldırı düzenledi. Suriye sınırındaki Masnaa Sınır Kapısı yakınlarına düzenlenen saldırı yüz binlerce insanın İsrail bombardımanlarından kaçmak için kullandığı yolu kapattı. Yeni tahliye emirleriyle işgal genişlerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkent Beyrut'a ulaştı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise dört yıl aradan sonra bugün ilk kez cuma namaz kıldırıp hutbe verecek.
İsrail Ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha hedef aldı. Beyrut'un güneyinde peşpeşe patlama sesleri duyuldu.
23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi. Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.