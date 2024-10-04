Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken hedef Nasrallah'ın halefi

Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail, ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanı sürdürüyor. İsrail basını Hizbullah'ın ikinci ismi Haşim Seyfettin'in hedef alındığını öne sürdü. İsrail ordusu, sivillerin işgalden kaçmak için kullandığı yola saldırı düzenledi. Suriye sınırındaki Masnaa Sınır Kapısı yakınlarına düzenlenen saldırı yüz binlerce insanın İsrail bombardımanlarından kaçmak için kullandığı yolu kapattı. Yeni tahliye emirleriyle işgal genişlerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkent Beyrut'a ulaştı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise dört yıl aradan sonra bugün ilk kez cuma namaz kıldırıp hutbe verecek.

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken hedef Nasrallah'ın halefi - 1

İsrail Ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha hedef aldı. Beyrut'un güneyinde peşpeşe patlama sesleri duyuldu.

23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi. Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu. 

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken hedef Nasrallah'ın halefi - 2

NASRALLAH'IN HALEFİ SEYFETTİN HEDEF ALINDI

İsrail basınına göre, Hizbullah yöneticilerinin bulunduğu Dahiye'deki bir yeraltı sığınağına saldırı düzenlendi.

İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesinden bu yana bölgedeki en ağır bombardımanlardan birinin yaşandığı belirtildi.

Saldırının hedefinin ise Nasrallah'ın halefi Haşim Seyfettin olduğu iddia edildi.

Saldırının Beyrut'un güneyindeki yoğun nüfuslu mahallelerin yanı sıra başkentin merkezinde de şiddetli şekilde hissedildiği kaydedildi.

Seyfettin'in saldırıda öldürülüp öldürülmediğine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken hedef Nasrallah'ın halefi - 3

İSRAİL ORDUSUNDAN YENİ TAHLİYE EMİRLERİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 20'den fazla kasabanın sakinlerini bölgeyi boşaltmaları konusunda uyardı.

Ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki el-Bas, Mecdel Salm ve Toulin'in de aralarında bulunduğu 20 köyde yaşayan halka evlerini derhal boşaltmaları uyarısında bulundu.

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken hedef Nasrallah'ın halefi - 4

İSRAİL İŞGALİ GENİŞLİYOR

İsrail'in Lübnan'a yönelik işgalinin genişlediğinin bir işareti olarak, İsrail ordusu bu hafta ülkenin güneyindeki geniş alanlar ile sınırdan çok uzakta bulunan Sur kentinin kuzeyindeki bölgeler için tahliye emri yayınladı.

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken hedef Nasrallah'ın halefi - 5

İSRAİL-SURİYE SINIRINA SALDIRI

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, Suriye sınırındaki Masnaa Sınır Kapısı yakınlarına yeni bir İsrail saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Gerçekleşen saldırının, yüz binlerce insanın son günlerde İsrail bombardımanlarından kaçmak için kullandığı yolu kapattığı belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Hamieh, saldırının Lübnan toprakları içinde sınır kapısı yakınlarına isabet ettiğini ve dört metre genişliğinde bir krater oluşturduğunu belirtti.

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken hedef Nasrallah'ın halefi - 6

İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A SUÇLAMA 

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askeri sözcüsü Avichay Adraee, perşembe günü Hizbullah'ı sınır kapısını Lübnan'a askeri malzeme taşımak için kullanmakla suçlamıştı.

Adraee sosyal medya platformu X'te, “IDF bu silahların kaçakçılığına izin vermeyecek ve savaş boyunca yaptığı gibi mecbur kalması halinde harekete geçmekte tereddüt etmeyecektir.” paylaşımında bulunmuştu.

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken hedef Nasrallah'ın halefi - 7

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI BEYRUT'A İNDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Beyrut'a indiği bildirildi.

Geçen hafta Beyrut'ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesinden bu yana üst düzey bir İranlı yetkili ilk kez Lübnan'ı ziyaret ediyor.

Lübnan ulusal haber ajansı, "İran'a ait bir uçak, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile birlikte Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na indi." diye yazdı.

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken hedef Nasrallah'ın halefi - 8

HAMANEY'DEN DÖRT YIL SONRA İLK

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, cuma namazını kıldıracak ve İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İran'ın planlarına ışık tutabilecek bir vaaz verecek.

İran televizyonu, Hamaney'in dört yıl aradan sonra ilk kez namaz kıldırıp hutbe vereceği caminin dışında büyük kalabalığın toplandığını bildirdi.

Hamaney'in cuma hutbesi, Gazze'deki İsrail-Hamas savaşının birinci yıl dönümünden üç gün önce gerçekleşiyor.

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken hedef Nasrallah'ın halefi - 9

NASRALLAH İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Namazın ardından saat 10.30'da Tahran destekli Hizbullah'ın öldürülen lideri Hasan Nasrallah için "anma töreni" düzenlenecek.

Hamaney, son olarak Ocak 2020'de İran'ın, Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak Irak'taki bir ABD üssüne füze fırlatmasının ardından cuma namazını kıldırmıştı.

Lübnan'da son durum: İsrail işgali genişlerken hedef Nasrallah'ın halefi - 10

BIDEN "TOPYEKÜN SAVAŞA" İNANMIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail misilleme seçeneklerini değerlendirirken, Ortadoğu'da “topyekün bir savaş” olacağına inanmadığını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, “Yağmur yağmayacağından ne kadar eminsiniz? Bakın, topyekün bir savaş olacağına inanmıyorum. Bence bundan kaçınabiliriz. Ama daha yapacak çok şey var.” ifadelerini kullandı.

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