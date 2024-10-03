Lübnan'da son durum: İsrail saldırılarında 127'si çocuk, 2 bine yakın kişi öldü

"BU DAHA İLK TUR"

Hizbullah medya şefi Muhammed Afifi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesinde basın toplantısı düzenledi.

Afifi yaptığı açıklamada, "Bu daha ilk tur, İsrail'i püskürtecek savaşçımız, silahımız ve mühimmatımız var" dedi.

Lübnan'ın güneyindeki el-Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini söyledi.

İsrail'in ölen askerlerine ilişkin haberleri duyurmadığını belirten Afifi, "Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan sadece başlangıç, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın hazırlık durumu en üst düzeyde" diye konuştu.

Afifi, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana hava saldırıları düzenlediği Dahiye'de hedef aldığı binalarda hiçbir silahın bulunmadığını sözlerine ekledi.