Lübnan'da son durum: İsrail savaş uçakları camiyi yıktı, Hizbullah Hayfa'daki üsse roket fırlattı

İsrail ordusunun Lübnan ve Gazze'ye bombardımanı sürüyor. Savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde bir camiyi hedef alırken, Hizbullah sınırdan sızmaya çalışan İsrail askerlerini püskürttüğünü ve Hayfa'daki İsrail askeri üssüne roket saldırısı düzenlediklerini bildirdi. İsrail ise Lübnan'dan atılan beş roket mermisinin durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) yeniden ateşin hedefi oldu. (Haber: Derya Doğan)

Lübnan'da son durum: İsrail savaş uçakları camiyi yıktı, Hizbullah Hayfa'daki üsse roket fırlattı - 1

İsrail ordusu Lübnan'ı hem havadan hem karadan hedef almayı sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Kfar Tibnit kasabasında bir camiyi vurdu.

Öte yandan Kızıl Haç, Lübnan'ın güneyindeki kurtarma görevindeki sağlık görevlilerinin saldırı sonucu yaralandığını duyurdu.

Caminin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Hizbullah ise Ramya'ya sızmaya çalışan İsrail güçlerini püskürttüğünü açıkladı.

İsrail, Lübnan'dan atılan beş roket mermisinin durdurulduğunu bildirdi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "Marun al-Ras köyünde toplanan İsrail düşman kuvvetlerini topçu mermileriyle hedef aldık” denildi.

Hizbullah ayrıca İsrail'in Hayfa kentindeki İsrail askeri üssüne roketli saldırı düzenledi.

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan'da son durum: İsrail savaş uçakları camiyi yıktı, Hizbullah Hayfa'daki üsse roket fırlattı - 2

İSRAİL, BAZI BÖLGELERİ HALKA KAPATTI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın dün Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 320 roket mermisi attığını açıkladı.

İsrail ordusu, Etzioni Tugayı'na bağlı iki askerin güney Lübnan'da çıkan ayrı ayrı çatışmalarda ağır yaralandığını açıkladı. Diğer askerler de hafif ya da orta derecede yaralandı.

Ordu, İsrail'in kuzeyindeki bazı kasabaların çevresindeki bölgeleri halka kapalı alan ilan etti.

Lübnan'da son durum: İsrail savaş uçakları camiyi yıktı, Hizbullah Hayfa'daki üsse roket fırlattı - 3

YENİ TAHLİYE EMİRLERİ

İsrail, Bekaa Vadisi'nin batısından Akdeniz'e dökülen Awali Nehri'nin kuzeyine taşınmaları için 23 güney Lübnan köyü sakinlerine tahliye emri verdi.

Ordu, Hizbullah'ın artan faaliyetleri nedeniyle bölge sakinlerinin güvenliği için tahliyelerin gerekli olduğunu öne sürdü.

Ayrıca Lübnanlı örgütün silahları gizlemek ve İsrail'e saldırılar düzenlemek için mevzileri kullandığını iddia etti.

Hizbullah, siviller arasında silah sakladığı iddialarını reddediyor.

Lübnan'da son durum: İsrail savaş uçakları camiyi yıktı, Hizbullah Hayfa'daki üsse roket fırlattı - 4

CİBALİYE'YE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Ordu ayrıca dün, Gazze Şehri'nin kuzeyindeki iki mahallenin “tehlikeli savaş bölgesi” olduğunu söyleyerek tahliye emri yayınladı.

Gazze'nin Hamas tarafından yönetilen içişleri bakanlığı yaptığı bir açıklamada, bölge sakinlerini yer değiştirmemeye çağırdı.

Öte yandan sağlık görevlileri, İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 29 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

Askerlerin, binlerce insanın mahsur kaldığı Cibaliye bölgesinde ise ilerlemeye devam ettiğini aktardı.

Bölgenin kuzeyinde yer alan ve tarihi mülteci kamplarının en büyüğü olan Cibaliye'de yaşayanlar, bölgenin İsrail güçleri tarafından havadan ve karadan vurulduğunu bildirdi.

Lübnan'da son durum: İsrail savaş uçakları camiyi yıktı, Hizbullah Hayfa'daki üsse roket fırlattı - 5

UNIFIL'E ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) yeniden ateşin hedefi oldu.

Üçüncü saldırıda bir UNIFIL askeri daha yaralandı.

Ateşin kimden geldiği bilinmezken, perşembe gününden bu yana yaralanan BM askeri sayısı beşe çıktı.

İsrail, geçtiğimiz hafta iki ayrı saldırıda UNIFIL mevzilerini hedef almış, dört asker yaralanmıştı.

Lübnan'da son durum: İsrail savaş uçakları camiyi yıktı, Hizbullah Hayfa'daki üsse roket fırlattı - 6
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