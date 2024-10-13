Lübnan'da son durum: İsrail savaş uçakları camiyi yıktı, Hizbullah Hayfa'daki üsse roket fırlattı
İsrail ordusunun Lübnan ve Gazze'ye bombardımanı sürüyor. Savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde bir camiyi hedef alırken, Hizbullah sınırdan sızmaya çalışan İsrail askerlerini püskürttüğünü ve Hayfa'daki İsrail askeri üssüne roket saldırısı düzenlediklerini bildirdi. İsrail ise Lübnan'dan atılan beş roket mermisinin durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) yeniden ateşin hedefi oldu. (Haber: Derya Doğan)
İsrail ordusu Lübnan'ı hem havadan hem karadan hedef almayı sürdürüyor.
Lübnan resmi haber ajansından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Kfar Tibnit kasabasında bir camiyi vurdu.
Öte yandan Kızıl Haç, Lübnan'ın güneyindeki kurtarma görevindeki sağlık görevlilerinin saldırı sonucu yaralandığını duyurdu.
Caminin tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Hizbullah ise Ramya'ya sızmaya çalışan İsrail güçlerini püskürttüğünü açıkladı.
İsrail, Lübnan'dan atılan beş roket mermisinin durdurulduğunu bildirdi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "Marun al-Ras köyünde toplanan İsrail düşman kuvvetlerini topçu mermileriyle hedef aldık” denildi.
Hizbullah ayrıca İsrail'in Hayfa kentindeki İsrail askeri üssüne roketli saldırı düzenledi.