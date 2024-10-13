Lübnan'da son durum: İsrail savaş uçakları camiyi yıktı, Hizbullah sınırdan sızanları püskürttü

CİBALİYE'YE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Ordu ayrıca dün, Gazze Şehri'nin kuzeyindeki iki mahallenin “tehlikeli savaş bölgesi” olduğunu söyleyerek tahliye emri yayınladı.

Gazze'nin Hamas tarafından yönetilen içişleri bakanlığı yaptığı bir açıklamada, bölge sakinlerini yer değiştirmemeye çağırdı.

Öte yandan sağlık görevlileri, İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 29 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

Askerlerin, binlerce insanın mahsur kaldığı Cibaliye bölgesinde ise ilerlemeye devam ettiğini aktardı.

Bölgenin kuzeyinde yer alan ve tarihi mülteci kamplarının en büyüğü olan Cibaliye'de yaşayanlar, bölgenin İsrail güçleri tarafından havadan ve karadan vurulduğunu bildirdi.