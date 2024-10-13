Lübnan'da son durum: İsrail tankları Birleşmiş Milletler üssüne girdi

NETANYAHU: BM BARIŞ GÜCÜ'NÜ SAVAŞ BÖLGELERİNDEN ÇEKME ZAMANI GELDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "BM Barış Gücü'nü savaş bölgelerinden çekmenin zamanı gelmiştir" dedi.

"BM Barış Gücü'nün tahliye edilmemesi onları Hizbullah'ın rehineleri haline getirdi" diyen Netanyahu, "İsrail, BM Barış Gücü kayıplarını engellemek için her türlü çabayı gösterecek, ve bu savaşı kazanmak için gereken her şeyi yapacağız. BM Barış Gücü personeline zarar verilmesinden duyduğum üzüntüyü belirttim" açıklamalarında bulundu.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusudan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Yaralı askerleri tahliye etmeye çalışan İsrail tankı, BM mıntıkasına birkaç metre girmek zorunda kaldı.

Olay boyunca İsrail ordusundan Barış Gücü askerlerine yönelik hiçbir tehlike yoktu.

Düşman ateşi durduğunda yaralı askerlerin tahliye edilmesiyle tank olay yerinden ayrıldı"