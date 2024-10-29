Lübnan'da son durum: İsrail tankları Khiam köyüne girdi, Hizbullah roketi kuzeyi vurdu

İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in resmi rakamlarına göre geçen yıl ekim ayında Hizbullah ile sınır ötesi çatışmaların başlamasından bu yana 12'si İsrail'e ait Golan Tepeleri'nde olmak üzere İsrail tarafında en az 63 kişi öldürüldü.



İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'a başlattığı kara harekâtında şimdiye kadar 37 askerini kaybetti.