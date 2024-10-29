Lübnan'da son durum: İsrail tankları Khiam köyüne girdi, Hizbullah roketi kuzeyi vurdu
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Baalbek ve Beka'ya yönelik bombardımanlarda can kaybı 60'ı aşarken İsrail tankları Khiam köyüne girdi. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki Maalot-Tarshiha kentini roketlerle vurdu, saldırıda bir kişi öldü. (Haber: Derya Doğan)
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı artıyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ülkenin doğusundaki Baalbek ve Beka'ya düzenlediği saldırılar sonucu 63 kişi yaşamını yitirdi, 120 kişi yaralandı.
Bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları sürerken birçok aracın da hurdaya döndüğü bildirildi.