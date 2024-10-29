Lübnan'da son durum: İsrail tankları Khiam köyüne girdi, Hizbullah roketi kuzeyi vurdu

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Baalbek ve Beka'ya yönelik bombardımanlarda can kaybı 60'ı aşarken İsrail tankları Khiam köyüne girdi. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki Maalot-Tarshiha kentini roketlerle vurdu, saldırıda bir kişi öldü. (Haber: Derya Doğan)

Lübnan'da son durum: İsrail tankları Khiam köyüne girdi, Hizbullah roketi kuzeyi vurdu - 1

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı artıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ülkenin doğusundaki Baalbek ve Beka'ya düzenlediği saldırılar sonucu 63 kişi yaşamını yitirdi, 120 kişi yaralandı.

Bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları sürerken birçok aracın da hurdaya döndüğü bildirildi.

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Lübnan'da son durum: İsrail tankları Khiam köyüne girdi, Hizbullah roketi kuzeyi vurdu - 2

Öte yandan Lübnan devlet medyası, İsrail tanklarının Khiam köyünün dış mahallelerine girdiğini ve geçen ay başlatılan kara harekâtında Lübnan'ın güneyine şimdiye kadarki en derin saldırıyı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Resmi Ulusal Haber Ajansı, “İsrail işgal ordusuna ait çok sayıda tankın” İsrail sınırından yaklaşık altı kilometre uzaklıktaki Khiam'ın doğu eteklerine girdiğini bildirdi.

Lübnan'da son durum: İsrail tankları Khiam köyüne girdi, Hizbullah roketi kuzeyi vurdu - 3

İsrail ordusu ise Lübnan’dan bugün yaklaşık 50 roket mermisi fırlatıldığını, bazılarının hava savunma sistemi tarafından engellendiğini, diğerlerinin ise kuzeye düştüğünü bildirdi.

İsrail polisi, Maalot-Tarshiha kentine düşen bir dizi merminin maddi hasara yol açtığına dair ihbar aldıklarını duyurdu.

İsrail kurtarma servisi Magen David Adom, saldırıda bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Lübnan Hizbullahı da yaptığı açıklamada bölgeye roket attığını doğruladı.

Lübnan'da son durum: İsrail tankları Khiam köyüne girdi, Hizbullah roketi kuzeyi vurdu - 4

İsrail ordusundan yapılan ayrı bir açıklamada Lübnan'dan Yukarı ve Batı Celile bölgelerine 50 kadar merminin geçtiğinin tespit edildiği belirtildi.

Roket ateşi, İsrail'in güney Lübnan'ı vurmaya devam ettiği sırada geldi.

Lübnan'da son durum: İsrail tankları Khiam köyüne girdi, Hizbullah roketi kuzeyi vurdu - 5

İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in resmi rakamlarına göre geçen yıl ekim ayında Hizbullah ile sınır ötesi çatışmaların başlamasından bu yana 12'si İsrail'e ait Golan Tepeleri'nde olmak üzere İsrail tarafında en az 63 kişi öldürüldü.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'a başlattığı kara harekâtında şimdiye kadar 37 askerini kaybetti.

Lübnan'da son durum: İsrail tankları Khiam köyüne girdi, Hizbullah roketi kuzeyi vurdu - 6

İsrail ordusu dün, UNESCO listesinde yer alan Lübnan'ın sahil kenti Sur'a (Tyre) şiddetli bir bombardıman düzenlemişti.

İki günlük saldırılarda yedi kişi hayatını kaybetmişti.

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