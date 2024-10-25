Lübnan'da son durum: Üç gazeteci katledildi, İsrail ordusunda kayıplar var

Geçen yıl 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a 10 binden fazla saldırı düzenleyen İsrail, bu sabah Beyrut'ta doğrudan hedef alarak üç gazeteceyi öldürdü. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda beş askerinin öldüğünü açıkladı. Lübnan'daki İsrail saldırılarında şimdiye kadar 2 bin 593 kişi hayatını kaybetti. Lübnan hükümeti, yerinden edilmiş insanları barındırmak için bin 97 sığınak kurdu. (Haber: Derya Doğan)

Lübnan'da son durum: Üç gazeteci katledildi, İsrail ordusunda kayıplar var - 1

Gazze'deki bombardımanını sürdüren İsrail, Lübnan'da da yıkıma devam ediyor.

Lübnanlı yetkililer, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 593'e ulaştığını, 12 bin 119 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Aynı zamanda hükümetin acil durum komitesinin koordinatörü olan Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin tarafından açıklanan rapora göre, Lübnan geçen yıl 8 Ekim'den bu yana İsrail'in 10 bin 950 saldırısına maruz kaldı.

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan'da son durum: Üç gazeteci katledildi, İsrail ordusunda kayıplar var - 2

GAZETECİLERİN KALDIĞI MİSAFİRHANE VURULDU

Lübnan medyası, İsrail'in bu sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği saldırıda, başka muhabirlerin de kaldığı bir misafirhanede kalan en az üç medya çalışanının öldüğünü duyurdu.

Ölenler arasında İran'a yakın yayın organı Al-Mayadeen için çalışan bir kameraman ve mühendis ile Hizbullah'a yakın Al-Manar'ı için çalışan bir kameraman da bulunuyordu.

Olay yerindeki diğer muhabirler, söz konusu kuruluşların üyelerinin kaldığı bungalovun doğrudan hedef alındığını söyledi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi. 

Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'la yaşanan çatışmalarda beş askerinin öldüğünü açıkladı.

Lübnan'da son durum: Üç gazeteci katledildi, İsrail ordusunda kayıplar var - 3

YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Lübnan'da devam eden saldırılar nedeniyle binlerce kişi yerinden edildi.

Lübnan hükümeti yerinden edilmiş insanları barındırmak için  bin 97 barınak kurdu ve bunların 928'i halihazırda tam kapasite çalışıyor.

Şu anda 191 bin 692 yerinden edilmiş kişi resmi olarak kurulan barınaklarda kalıyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dün yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerinin gün içinde roket rampaları, silah depolama tesisleri ve diğer altyapılar da dahil olmak üzere çok sayıda Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı.

İsrail güçleri ayrıca İsrail'e insansız hava aracı ile ateş açan bir Hizbullah üyesini de öldürdüğünü öne sürdü.

Hizbullah da dün İsrail'in kuzeyine yaklaşık 120 roket fırlattı.

Lübnan'da son durum: Üç gazeteci katledildi, İsrail ordusunda kayıplar var - 4

HİZBULLAH'IN KALESİ DAHİYE HEDEFTE

İsrail, çarşamba gecesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney kesimine şiddetli bir hava saldırısı düzenlerken, Hizbullah ilk kez Lübnan'daki hedefleri vurmak için hassas güdümlü füzeler kullandı. 

Çarşamba sabahı Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin üzerinden yine yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, çarşamba günü Hizbullah'ın Güney Cephesi'nin komuta ofisi de dahil olmak üzere Sur'daki Hizbullahı komuta ve kontrol merkezlerini vurdu.

Hizbullah'ın Beyrut'un güneyindeki kalesi Dahiy'ye yönelik İsrail saldırısında ise örgütün bazı silah üretim tesislerinin hedef alındığı belirtildi. 

Lübnan'da son durum: Üç gazeteci katledildi, İsrail ordusunda kayıplar var - 5

EN ŞİDDETLİ SALDIRI

Lübnan Resmi Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail ordusunun çarşamba gecesi Dahiye bölgesine 17 hava saldırısı düzenlediğini, altı binanın yıkıldığını aktardı.

NNA, Yangına yol açan saldırıların, çatışmaların başlamasından bu yana Dahiye bölgesine düzenlenen “en şiddetli” saldırı olduğunu bildirdi.

Dün İsrail'in kuzeyindeki Nahariya kentinde bir eve roket isabet ettiğini ve bölgeye yaklaşık 50 roket atıldığını belirten İsrail ordusu ise gün içinde Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Safed kentine yaklaşık 30 roket atıldığını ve bunların çoğunun engellendiğini kaydetti.

Nahariya Galilee Tıp Merkezi, kuzey kenti ve çevresindeki bölgelerde roket saldırısına uğrayan dört yaralıyı tedavi ettiğini açıkladı.

Lübnan'da son durum: Üç gazeteci katledildi, İsrail ordusunda kayıplar var - 6

MERKAVA TANKLARI İMHA EDİLDİ

The Times of Israel haber sitesine göre İsrail ordusu çarşamba gecesi Lübnan'dan İsrail'in Tel Aviv kentine dört füze atıldığını ve bazılarının önlendiğini açıkladı.

Lübnan'daki Hizbullah da Tel Aviv'in dış mahallelerindeki bir silah fabrikasına saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah aynı gün, İsrail askerlerinin toplanma noktalarını ve birçok yerdeki diğer hedefleri vurmaya devam etti.

Örgüt yaptığı açıklamada, İsrail'deki hedeflere karşı “ilk kez” hassas güdümlü füzeler kullandığını ve ülkeye yeni bir tür insansız hava aracı fırlattığını belirtti.

Hizbullah, yakın zamanda İsrail'in 28 Merkava tankını ve dört askeri buldozeri imha ettiğini de ekledi.

Lübnan'da son durum: Üç gazeteci katledildi, İsrail ordusunda kayıplar var - 7
DAHA FAZLA GÖSTER