Lübnan'da son durum: Üç gazeteci katledildi, İsrail ordusunda kayıplar var
Geçen yıl 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a 10 binden fazla saldırı düzenleyen İsrail, bu sabah Beyrut'ta doğrudan hedef alarak üç gazeteceyi öldürdü. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda beş askerinin öldüğünü açıkladı. Lübnan'daki İsrail saldırılarında şimdiye kadar 2 bin 593 kişi hayatını kaybetti. Lübnan hükümeti, yerinden edilmiş insanları barındırmak için bin 97 sığınak kurdu. (Haber: Derya Doğan)
Gazze'deki bombardımanını sürdüren İsrail, Lübnan'da da yıkıma devam ediyor.
Lübnanlı yetkililer, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 593'e ulaştığını, 12 bin 119 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Aynı zamanda hükümetin acil durum komitesinin koordinatörü olan Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin tarafından açıklanan rapora göre, Lübnan geçen yıl 8 Ekim'den bu yana İsrail'in 10 bin 950 saldırısına maruz kaldı.