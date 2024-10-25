Lübnan'da son durum: Üç gazeteci katledildi, İsrail ordusunda kayıplar var

YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Lübnan'da devam eden saldırılar nedeniyle binlerce kişi yerinden edildi.

Lübnan hükümeti yerinden edilmiş insanları barındırmak için bin 97 barınak kurdu ve bunların 928'i halihazırda tam kapasite çalışıyor.

Şu anda 191 bin 692 yerinden edilmiş kişi resmi olarak kurulan barınaklarda kalıyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dün yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerinin gün içinde roket rampaları, silah depolama tesisleri ve diğer altyapılar da dahil olmak üzere çok sayıda Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı.

İsrail güçleri ayrıca İsrail'e insansız hava aracı ile ateş açan bir Hizbullah üyesini de öldürdüğünü öne sürdü.

Hizbullah da dün İsrail'in kuzeyine yaklaşık 120 roket fırlattı.