Lübnan'da son üç haftada 400 bin çocuk yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'da son üç haftada 400 bin çocuğun yerinden edildiğini duyurdu. Saldırıların başlamasından bu yana toplam 1,2 milyon kişi yerinden edildi. Son üç haftada ayrıca yaklaşık 350 bin kişiye su sağlayan 26 su deposu hasar gördü.

Lübnan'da son üç haftada 400 bin çocuk yerinden edildi - 1

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle halk başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru göç etmeye devam ediyor.

UNICEF İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, Lübnan'ın doğusundaki Zahle kentinde çatışmalar nedeniyle göç eden ailelerin kaldığı okulu ziyaret etti.

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Lübnan'da son üç haftada 400 bin çocuk yerinden edildi - 2

SON ÜÇ HAFTADA ARTAN ŞİDDET

Chaiban yaptığı açıklamada, son üç haftada Lübnan'da şiddettin korkunç bir şekilde arttığını, bundan tüm çocukların etkilendiğini ve çatışmanın bir savaşa dönüştüğünü söyledi.

Lübnan'da saldırıların başlamasından bu yana 400 bini çocuk toplam 1,2 milyon kişi yerinden edildi.

Lübnan'da son üç haftada 400 bin çocuk yerinden edildi - 3

"ÜLKENİN GERÇEK İHTİYACI ATEŞKES"

Chaiban, yerinden edilen ailelerin ve çocukların bir kısmının akrabalarının yanına yerleştiğini ancak bir kısmının barınma merkezlerinde kaldığını ifade etti.

BM merkezlerinde kalan çocuklara psikolojik destek verildiğini kaydeden Chaiban, ülkenin gerçek ihtiyacının insan hakları ihlalinin durması, sivillerin ve sivil altyapının korunması, ateşkesin sağlanması olduğunu vurguladı.

Lübnan'da son üç haftada 400 bin çocuk yerinden edildi - 4

KAYIP NESİL RİSKİ

Chaiban, "Bugün biz burada otururken 1,2 milyon çocuk eğitimden mahrum bırakıldı. Devlet okulları ya erişilemez hale geldi, ya savaş nedeniyle hasar gördü ya da barınak olarak kullanılıyor. Bu ülkenin, yaşadığı her şeye ek olarak ihtiyaç duyduğu son şey, kayıp bir nesil riskidir." dedi.

Lübnan'da son üç haftada 400 bin çocuk yerinden edildi - 5

Yerinden edilen çocukların, üç veya dört ailenin bir sınıfta kaldığı ve bin kişinin 12 tuvaleti kullandığı aşırı kalabalık okullarda yaşadığını vurgulayan Chaiban, "Endişelendiğim şey, eğitimlerini kaybetme riski altında olan yüz binlerce Lübnanlı, Suriyeli, Filistinli çocuğumuz olması." ifadesini kullandı.

Lübnan'da son üç haftada 400 bin çocuk yerinden edildi - 6

SU ALTYAPISI DA HEDEFTE

Saldırılar nedeniyle ayrıca 100'den fazla sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını, 12 hastanenin ise artık hizmet veremediğini veya kısmen açık olduğunu kaydeden Chabian, su altyapısının da saldırıların hedefi olduğunu ifade ederek, son üç haftada yaklaşık 350 bin kişiye su sağlayan 26 su deposunun hasar gördüğünü söyledi.

Lübnan'da son üç haftada 400 bin çocuk yerinden edildi - 7

Chaiban ve Skau yaptıkları ortak açıklamada, “Tüm taraflar sivillerin ve sivil altyapının korunmasına öncelik vermelidir. Buna okulların, hastanelerin, su sistemlerinin korunması ve çatışma bölgelerinden kaçan siviller için güvenli geçiş sağlanması da dahildir. Hiçbir çocuk yerleşim bölgelerinde patlayıcı silahların ayrım gözetmeksizin kullanılmasıyla karşı karşıya kalmamalıdır.” ifadesini kullandı.

Lübnan'da son üç haftada 400 bin çocuk yerinden edildi - 8

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 309'a, yaralananların sayısının ise 10 bin 782'ye ulaştığını açıkladı.

Lübnan'da son üç haftada 400 bin çocuk yerinden edildi - 9
Lübnan'da son üç haftada 400 bin çocuk yerinden edildi - 10
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