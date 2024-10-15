Lübnan'da son üç haftada 400 bin çocuk yerinden edildi

KAYIP NESİL RİSKİ

Chaiban, "Bugün biz burada otururken 1,2 milyon çocuk eğitimden mahrum bırakıldı. Devlet okulları ya erişilemez hale geldi, ya savaş nedeniyle hasar gördü ya da barınak olarak kullanılıyor. Bu ülkenin, yaşadığı her şeye ek olarak ihtiyaç duyduğu son şey, kayıp bir nesil riskidir." dedi.