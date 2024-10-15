Lübnan'da son üç haftada 400 bin çocuk yerinden edildi
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'da son üç haftada 400 bin çocuğun yerinden edildiğini duyurdu. Saldırıların başlamasından bu yana toplam 1,2 milyon kişi yerinden edildi. Son üç haftada ayrıca yaklaşık 350 bin kişiye su sağlayan 26 su deposu hasar gördü.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle halk başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru göç etmeye devam ediyor.
UNICEF İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, Lübnan'ın doğusundaki Zahle kentinde çatışmalar nedeniyle göç eden ailelerin kaldığı okulu ziyaret etti.