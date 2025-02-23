Lübnan'da tarihi tören: Nasrallah'ın cenazesi on binleri bir araya getirdi
Lübnan'ın başkenti Beyrut, İSrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cenaze törenine katılmak üzere gelen on bilerce kişiyi ağırlıyor. Cenaze töreni için ülkenin en büyük stadı olan Camille Chamoun Şehir Stadyumu hazırlandı. Cenaze töreninin saat 13:00'te başlaması ve mevcut lider Naim Kasım'ın bir konuşma yapması bekleniyor.
HAYATI DURDURAN CENAZE TÖRENİ
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için düzenlenen cenaze töreni, Lübnan'da hayatı durdurdu.
Güvenlik nedeniyle aylarca ertelenen törene, Lübnan ve dışından on binlerce kişinin katılması bekleniyor.
Otuz yıldan uzun süredir örgüte liderlik eden Nasrallah'ın ölümü, Hizbullah içinde ciddi bir moral düşüklüğüne neden olmuştu.