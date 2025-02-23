Lübnan'da tarihi tören: Nasrallah'ın cenazesi on binleri bir araya getirdi

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Hizbullah'ın El-Menar televizyonu, kalabalığı kontrol etmek için 25 bin, etkinliği denetlemek için de 4 bin görevli görevlendirdiğini duyurdu.

Güvenlik kaynağı ayrıca bölgeye 4 bin asker ve güvenlik personelinin konuşlandırılacağını söyledi.