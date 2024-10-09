Lübnan'da zorunlu göç: Gece kulüpleri sığınak oldu

Amerikan gazetesi Washington Post (WP), Lübnan'daki gece kulüplerinin ve boş apartmanların, İsrail saldırıları yüzünden yerinden edilenlerle dolup taştığını yazdı. Hükümet tarafından kurulan sığınakların kapasitesi yeterli gelmeyince Beyrut'un efsanevi gece kulübü Skybar, kapılarını evlerinden edilen halka açtı. Lübnan'da nüfusun yaklaşık yüzde 20'si yani 1,2 milyon kişi İsrail'in hava saldırıları ve kara harekatı nedeniyle yerinden edildi.

Lübnan'da zorunlu göç: Gece kulüpleri sığınak oldu - 1

"İŞ 180 DERECE DEĞİŞTİ"

Amerikan gazetesi Washington Post (WP), Lübnan halkının mücadele etmek zorunda olduğu göç koşullarını yazdı.

Beyrut'un ünlü gece kulüplerinden Skybar, kapılarını yerinden edilmiş vatandaşlarına açtı.

Skybar'ın işletmecisi Gaelle Irani, mekanı bir sığınma merkezine çevirdiklerini belirterek, "İş 180 derece değişti" dedi.

VİDEO: Bombalar altında Beyrut'ta yaşam

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan'da zorunlu göç: Gece kulüpleri sığınak oldu - 2

İşletmeci, dans pistini bölümlere ayırdıklarını, kadın, çocuk ve yaşlıların gece içeride uyuduğunu, genç erkeklerinse dışarıda yattığını aktardı.

Lübnan'da zorunlu göç: Gece kulüpleri sığınak oldu - 3

HÜKÜMET SIĞINAKLARINDA YER YOK

Hükümet ülke genelinde 973 sığınma yeri açtı, buralarda 180 bine yakın Lübnanlı kaldığı için ise kapasite dolmuş durumda.

Haberde, İsrail'in bombardımanlarının yarattığı paniğin kiraları da uçurduğu öne sürüldü.

Lübnan'da zorunlu göç: Gece kulüpleri sığınak oldu - 4

12 AYLIK KİRA İSTENİYOR

Bazı ev sahiplerinin 12 aylık kirayı peşin istediği ifade ediliyor.

Lübnan'da zorunlu göç: Gece kulüpleri sığınak oldu - 5

LÜKS DAİRELER SIĞINAK OLDU

Beyrut'un güney banliyölerinde, aileler yanlarında taşıyabildikleri her şeyi alarak apartmanlardan kaçtı.

Washington Post gazetesi, yerlerinden edilenlerin, boş lüks konutlara girerek buralara sığınmak zorunda kaldığını aktarıyor.

Lübnan'da zorunlu göç: Gece kulüpleri sığınak oldu - 6

MALİ ÇÖKÜŞÜN SEMBOLÜYDÜ, GÖÇ MERKEZİNE DÖNDÜ

Beyrut Amerikan Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, başkentte boş duran lüks binaların yüzde 31'inden fazlasında kimse oturmamıştı.

Bir zamanlar ülkenin mali çöküşünün sembolleri olan bu yapılar, artık büyüyen zorunlu göç krizini temsil ediyor.

Washington Post, bazı dairelerde neredeyse 40 kişinin birlikte yaşadığını aktarıyor.

Lübnan'da zorunlu göç: Gece kulüpleri sığınak oldu - 7

Lübnan'daki yüz binlerce kişi için hayat, Hizbullah ile İsrail arasında uzun süredir devam eden sınır çatışmasının kara harekatına dönüşmesiyle bir gecede değişti.

Lübnan'da zorunlu göç: Gece kulüpleri sığınak oldu - 8

Yaklaşık 1,2 milyon insan -nüfusun yaklaşık yüzde 20'si- İsrail'in hava saldırıları ve ilerleyen kara işgali nedeniyle yerinden edildi.

Lübnan'da zorunlu göç: Gece kulüpleri sığınak oldu - 9
Lübnan'da zorunlu göç: Gece kulüpleri sığınak oldu - 10
DAHA FAZLA GÖSTER