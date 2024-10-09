Lübnan'da zorunlu göç: Gece kulüpleri sığınak oldu
Amerikan gazetesi Washington Post (WP), Lübnan'daki gece kulüplerinin ve boş apartmanların, İsrail saldırıları yüzünden yerinden edilenlerle dolup taştığını yazdı. Hükümet tarafından kurulan sığınakların kapasitesi yeterli gelmeyince Beyrut'un efsanevi gece kulübü Skybar, kapılarını evlerinden edilen halka açtı. Lübnan'da nüfusun yaklaşık yüzde 20'si yani 1,2 milyon kişi İsrail'in hava saldırıları ve kara harekatı nedeniyle yerinden edildi.
"İŞ 180 DERECE DEĞİŞTİ"
Amerikan gazetesi Washington Post (WP), Lübnan halkının mücadele etmek zorunda olduğu göç koşullarını yazdı.
Beyrut'un ünlü gece kulüplerinden Skybar, kapılarını yerinden edilmiş vatandaşlarına açtı.
Skybar'ın işletmecisi Gaelle Irani, mekanı bir sığınma merkezine çevirdiklerini belirterek, "İş 180 derece değişti" dedi.