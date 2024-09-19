Lübnan'daki cihaz patlamalarının ardından soru işaretleri: Cep telefonlarımız güvenli mi?

SİBER SALDIRI MI CİHAZLARA MÜDAHALE Mİ?

Lübnan'da yaşanan çağrı cihazı ve telsiz patlamaları, “Bu bir siber saldırı mı yoksa üretim aşamasında cihazlara yapılan bir müdahale mi?” sorusunu akıllara getirdi.

Saldırının özellikle yeni ve şaşırtıcı doğası, uzmanların bunun savaşta yeni bir evreyi temsil edebileceği konusunda endişelenmesine yol açtı.

Saldırılar her gün kullandığımız cep telefonlarımızın gerçekten güvenli olup olmadığı konusunda soru işaretleri ortaya çıkardı.