Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda)

NTV ekibinden Şeyda Canepa ve Cüneyt Ali Horozal, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük liman patlamasının 4. yıldönümünde patlamanın gerçekleştiği limanı ziyaret etti. Özel izin ile gerçekleştirilen ziyaret, Türkiye'deki medya kuruluşları açısından bir ilki temsil ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlama, 200'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı. (Fotoğraflar: Cüneyt Ali Horozal)

Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 1

NTV EKİBİ PATLAMANIN YAŞANDIĞI LİMANDA

NTV ekibinden Şeyda Canepa ve Cüneyt Ali Horozal, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük liman patlamasının 4. yıldönümünde patlamanın gerçekleştiği limanı ziyaret etti.

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 2

DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki liman patlamasının ardından dört yıl geçti.

Yaşanan patlama dünya tarihinde nükleer patlamaların dışında en büyük patlama olarak tarihe geçti.

Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 3

TÜM KENTİ SARAN PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 4

6 yıl boyunca depolarda tutulan 2 bin 650 ton amonyum nitrat patlayarak devasa bir yıkıma neden oldu.

Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 5

YÜZLERCE İNSAN ETKİLENDİ

Patlamada 235 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 500’den fazla kişi yaralandı ve 300 bin kişi ise patlama nedeniyle yerinden oldu.

Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 6

Kıbrıs’tan duyulan patlama Beyrut Limanı’nın büyük bir kısmının tahrip olmasına yol açtı.

Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 7

Yaklaşık 43 metrelik bir çukur yaratan patlama 3,3 şiddetindeki bir depremin kuvveti ile eş değer tutulmuştu.

Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 8

Patlama sonucunda Beyrut'taki binaların camları kırılırken şehir büyük bir kaos ortamına sahne oldu.

Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 9

Lübnan Başbakanı Hasan Diab, patlama gerçekleştikten günler sonra 10 Ağustos’ta istifasını sundu.

Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 10
Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 11
Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 12
Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 13
Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 14
Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 15
Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 16
Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda) - 17
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