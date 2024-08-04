Lübnan'daki liman patlamasının 4. yılı! (NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda)
NTV ekibinden Şeyda Canepa ve Cüneyt Ali Horozal, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük liman patlamasının 4. yıldönümünde patlamanın gerçekleştiği limanı ziyaret etti. Özel izin ile gerçekleştirilen ziyaret, Türkiye'deki medya kuruluşları açısından bir ilki temsil ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlama, 200'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı. (Fotoğraflar: Cüneyt Ali Horozal)
NTV EKİBİ PATLAMANIN YAŞANDIĞI LİMANDA
NTV ekibinden Şeyda Canepa ve Cüneyt Ali Horozal, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük liman patlamasının 4. yıldönümünde patlamanın gerçekleştiği limanı ziyaret etti.