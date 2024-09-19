Lübnan'daki saldırı dünya basınında: "Uçurumun kenarında tehlikeli bir dans"
Hizbullah üyelerinin çağrı cihazları ve el telsizlerine düzenlenen saldırı, yabancı basının manşetlerinde yer almayı sürdürüyor. Dünyaca ünlü gazeteler, saldırının zamanlamasının bir anlam tayışıp taşımadığı sorusuna yanıt arıyor. İsrail ile Hizbullah arasında topyekün savaş riskininse arttığı belirtiliyor.
"İsrail'in Hizbullah'a çifte darbesi, uçurumun kenarında tehlikeli bir dans"
İngiliz The Guardian gazetesi, Lübnan'da çağrı cihazları ve el telsizleriyle düzenlenen saldırılarla ilgili bir analizinde bu başlığı kullandı.
Saldırıların İsrail'in Hizbullah'ın içine ne kadar sızdığını gözler önüne serdiği belirtildi. Art arda düzenlenen saldırıların Hizbullah için utanç kaynağı olduğu yorumu yapıldı.