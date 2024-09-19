Lübnan'daki saldırı dünya basınında: "Uçurumun kenarında tehlikeli bir dans"

THE GUARDIAN: UÇURUMUN KENARINDA DANS

Analizde bu saldırıların geniş çaplı bir stratejinin parçası olup olmadığı ve bu stratejinin nereye varacağı sorusuna yanıt arandığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki askerlerini Lübnan sınırına kaydırmaya başladığına ancak bu askerlerin savaş yorgunu olduğuna ve topyekün bir saldırı için sayılarının yetersiz kaldığına dikkat çekildi.