Lübnan'daki saldırı dünya basınında: "Uçurumun kenarında tehlikeli bir dans"

Hizbullah üyelerinin çağrı cihazları ve el telsizlerine düzenlenen saldırı, yabancı basının manşetlerinde yer almayı sürdürüyor. Dünyaca ünlü gazeteler, saldırının zamanlamasının bir anlam tayışıp taşımadığı sorusuna yanıt arıyor. İsrail ile Hizbullah arasında topyekün savaş riskininse arttığı belirtiliyor.

Lübnan'daki saldırı dünya basınında: "Uçurumun kenarında tehlikeli bir dans" - 1

"İsrail'in Hizbullah'a çifte darbesi, uçurumun kenarında tehlikeli bir dans"

İngiliz The Guardian gazetesi, Lübnan'da çağrı cihazları ve el telsizleriyle düzenlenen saldırılarla ilgili bir analizinde bu başlığı kullandı.

Saldırıların İsrail'in Hizbullah'ın içine ne kadar sızdığını gözler önüne serdiği belirtildi. Art arda düzenlenen saldırıların Hizbullah için utanç kaynağı olduğu yorumu yapıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan'daki saldırı dünya basınında: "Uçurumun kenarında tehlikeli bir dans" - 2

THE GUARDIAN: UÇURUMUN KENARINDA DANS

Analizde bu saldırıların geniş çaplı bir stratejinin parçası olup olmadığı ve bu stratejinin nereye varacağı sorusuna yanıt arandığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki askerlerini Lübnan sınırına kaydırmaya başladığına ancak bu askerlerin savaş yorgunu olduğuna ve topyekün bir saldırı için sayılarının yetersiz kaldığına dikkat çekildi.

Lübnan'daki saldırı dünya basınında: "Uçurumun kenarında tehlikeli bir dans" - 3

TOPYEKÜN SAVAŞ BAŞLAR MI?

İsrail'in önümüzdeki günlerde Lübnan'a hava saldırılarını artırabileceği ancak Hizbullah'ın havadan yenilgiye uğratılmasının imkansız olacağının da altı çizildi.

Lübnan'a karadan bir harekat başlatmanınsa İsrail'e asker kaybı ve siyasi risk bakımından pahalıya patlayabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Hizbullah'ınsa topyekün bir savaş istememekle birlikte İsrail'e yanıt vermesi için daha büyük bir baskı altında kalacağı vurgulandı.

Lübnan'daki saldırı dünya basınında: "Uçurumun kenarında tehlikeli bir dans" - 4

WASHINGTON POST: SALDIRI İÇİN UZUN SÜRE BEKLENEMEZDİ

Amerikan Washington Post gazetesi, saldırıların zamanlamasına dikkat çeken analizinde, çağrı cihazları ve telsizlere bomba yerleştirildikten sonra patlama riskine karşı İsrailli yetkililerin fazla beklememeyi tercih ettiğini yazdı.

Lübnan'daki saldırı dünya basınında: "Uçurumun kenarında tehlikeli bir dans" - 5

Gazete, saldırının topyekün bir savaşa hazırlık mı olduğu, yoksa Hizbullah'a bir gözdağı niteliği mi taşındığının henüz bilinmediğine de dikkat çekti.

Ancak İsrail'in hamlesinin büyük bir kumar olduğu, İsrail hükümetinin Hizbullah'a topyekün savaş başlatması için üzerindeki baskının artacağı değerlendirmesine de yer verildi.  

Lübnan'daki saldırı dünya basınında: "Uçurumun kenarında tehlikeli bir dans" - 6

TELEGRAPH: MOSSAD GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

İngiliz Telegraph gazetesiyse İsrail istihbaratının bu saldırılarılarda gücünü gösterdiğini yazdı.

Ancak gazetede çıkan yorumda Hizbullah'ın askeri kapasitesinin ağır darbe almadığına da dikkat çekildi.

Hizbullah'ın vereceği yanıtın Ortadoğu'nun kaderi açısından belirleyici olacağının altı çizildi.

Lübnan'daki saldırı dünya basınında: "Uçurumun kenarında tehlikeli bir dans" - 7
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