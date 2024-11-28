Lübnan'ın ardından Gazze'de ateşkes sağlanabilir mi?
Lübnan'da ateşkesin duyurulmasının ardından gözler Gazze'ye çevrildi. Gazze'de ateşkes sağlanabilir mi? Bu konuya dair Amerikan ve İngiliz basınında çok sayıda değerlendirme ve yorum yapıldı. Analizlerin ortak noktası, Gazze'de ateşkesin zor olduğu yönünde. ABD medyasına göre Başkan Joe Biden, Gazze'de de ateşkesi sağlayıp Ortadoğu'ya barış getiren lider olarak hatırlanmak istiyor. Hakkında yolsuzluk davaları süren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise siyasi çıkarları için Gazze'de savaşı mümkün olduğunca uzatmak istediği öne sürülüyor.
GAZZE'DE ATEŞKES MÜMKÜN MÜ?
Lübnan'da ateşkes sağlanmasının ardından gözler Gazze'ye çevrildi.
ABD Başkanı Joe Biden görevi 20 Ocak'ta devretmeden önce Gazze'de de ateşkes sağlayarak rehinelerin serbest bırakılmasını hedefliyor.
Biden, Türkiye, Mısır ve Katar ile bu konuda yeni girişimde bulunacaklarını söylüyor.