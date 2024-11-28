Lübnan'ın ardından Gazze'de ateşkes sağlanabilir mi?

Lübnan'da ateşkesin duyurulmasının ardından gözler Gazze'ye çevrildi. Gazze'de ateşkes sağlanabilir mi? Bu konuya dair Amerikan ve İngiliz basınında çok sayıda değerlendirme ve yorum yapıldı. Analizlerin ortak noktası, Gazze'de ateşkesin zor olduğu yönünde. ABD medyasına göre Başkan Joe Biden, Gazze'de de ateşkesi sağlayıp Ortadoğu'ya barış getiren lider olarak hatırlanmak istiyor. Hakkında yolsuzluk davaları süren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise siyasi çıkarları için Gazze'de savaşı mümkün olduğunca uzatmak istediği öne sürülüyor.

Lübnan'ın ardından Gazze'de ateşkes sağlanabilir mi? - 1

GAZZE'DE ATEŞKES MÜMKÜN MÜ?

Lübnan'da ateşkes sağlanmasının ardından gözler Gazze'ye çevrildi.

ABD Başkanı Joe Biden görevi 20 Ocak'ta devretmeden önce Gazze'de de ateşkes sağlayarak rehinelerin serbest bırakılmasını hedefliyor.

Biden, Türkiye, Mısır ve Katar ile bu konuda yeni girişimde bulunacaklarını söylüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan'ın ardından Gazze'de ateşkes sağlanabilir mi? - 2

"ORTADOĞU'YA BARIŞ GETİREN LİDER"

ABD medyasına göre Biden bu sayede tarihte Ortadoğu'ya barış getiren lider olarak hatırlanmak istiyor.

Ancak ABD ve İngiliz basınına göre Gazze'de ateşkes sağlanması şu aşamada neredeyse imkansız.

Lübnan'ın ardından Gazze'de ateşkes sağlanabilir mi? - 3

HÜKÜMETİ DEVİRME TEHDİDİ

İsrail kabinesindeki radikal isimlerin Lübnan'daki ateşkese çok fazla direnç göstermedikleri ancak Gazze'de ateşkes sağlanmasına şiddetle karşı olduklarına dikkat çekiliyor.

Hatta Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ateşkes sağlanması halinde hükümeti devirmekle tehdit ediyor.

Lübnan'ın ardından Gazze'de ateşkes sağlanabilir mi? - 4

NETANYAHU'NUN ELİ ZAYIF

Bu isimler, Gazze'de Hamas'ın tamamen yokedilmesini, Gazze'nin denetiminin bundan sonra İsrail'de olmasını ve burada Yahudi yerleşim birimlerinin oluşturulmasını talep ediyor.

Hakkında yolsuzluk davaları süren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nunsa bu isimler karşısında eli zayıf.

Lübnan'ın ardından Gazze'de ateşkes sağlanabilir mi? - 5

"HAPSE GİRMEMEK İÇİN SAVAŞI UZATIYOR"

ABD ve İngiliz basınına göre hükümetin düşmesi halinde İsrail'de erken seçime gidilecek. Bu durumda Netanyahu'nun seçimleri kazanması zor gözüküyor.

İngiliz basınında Başbakanlık koltuğunu kaybetmesi halinde Netanyahu'nun hapse gireceği, bunu önlemek için Gazze'de savaşı mümkün olduğunca uzatmak istediği yorumlarına yer veriliyor.

Lübnan'ın ardından Gazze'de ateşkes sağlanabilir mi? - 6

GAZZE'DE SAVAŞIN ERTESİ GÜNÜ

Binyamin Netanyahu savaş sonrası Gazze planlarını açıklamaktan da sakınıyor.

Bu planları açıklarken ya kabinesindeki radikal isimlerin taleplerine boyun eğecek ya da ABD başta olmak üzere müttefiklerinin isteği doğrultusunda hareket edecek.

Bu seçimi mümkün olduğunca ertelemeye çalışan Benyamin Netanyahu'nun ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın "Ben iktidara gelmeden Gazze'de savaşı bitir" yönündeki talebini yerine getirmesinin zor olduğuna dikkat çekiliyor.

Lübnan'ın ardından Gazze'de ateşkes sağlanabilir mi? - 7

HAMAS'IN ATEŞKES TUTUMU NE?

Hamas ise Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından  artık beş üyeli bir konsey tarafından yönetiliyor.

Grubun baş müzakerecisiyse Halil El Hayya.. New York Times gazetesine göre bu isimler de ateşkes konusunda Yahya Sinvar gibi sertlik yanlısı bir tutum izliyor. 

Lübnan'ın ardından Gazze'de ateşkes sağlanabilir mi? - 8

Hamas ateşkes için İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini ve kapsamlı bir rehine takasının uygulanmasını şart koşuyor.

Hamas, savaş sonrasında da Gazze'de siyasi rolünü sürdürme hedefinde.

Ancak bu hedefin İsrail ve ABD tarafından kabul edilmesinin imkansız olduğu değerlendirmesi yapılıyor. 

Lübnan'ın ardından Gazze'de ateşkes sağlanabilir mi? - 9
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