Lübnan'ın ardından Gazze'de ateşkes sağlanabilir mi?

GAZZE'DE SAVAŞIN ERTESİ GÜNÜ

Binyamin Netanyahu savaş sonrası Gazze planlarını açıklamaktan da sakınıyor.

Bu planları açıklarken ya kabinesindeki radikal isimlerin taleplerine boyun eğecek ya da ABD başta olmak üzere müttefiklerinin isteği doğrultusunda hareket edecek.

Bu seçimi mümkün olduğunca ertelemeye çalışan Benyamin Netanyahu'nun ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın "Ben iktidara gelmeden Gazze'de savaşı bitir" yönündeki talebini yerine getirmesinin zor olduğuna dikkat çekiliyor.